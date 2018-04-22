هاشتاج #المصريات_اجمل_نساء_العرب يتصدر تويتر

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أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #المصريات_اجمل_نساء_العرب المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، منذ مساء الأمس بمشاركة العديد الفتيات العرب.



وتنوعت التغريدات المشاركة اليوم فى الهاشتاج، والتى تضمنت 21 ألف تغريدة بين شباب ساخرين، معتبرين أن هناك جنسيات أكثر جمالا مثل السوريات والتونسيات والمغربيات ونشروا صورا لهم بينما برر آخرون ذلك الجمال أنه جمال الروح وتحمل الأعباء.



وكان هاشتاج المصري_أجمل_رجال_العرب،قد احتل المركز الأول على موقع "تويتر"، يومين على التوالى الجمعة والخمس الماضيين، حيث جاء هذا الهاشتاج ردا على السابق له.



وعبر محمود غى تغريدة له عن تأييده للهاشتاج فغرد: تتجوزك وتستحمل عقدك النفسيه وكلاكيعك الفطريه وبصتك لكل واحدة وتاخدك طفل تأكله وتشربه وتنضفه وتنسي نفسك وتعايرها انها تخنت ونكديه وتستحملك بردو عشان ماتخربش بيتك وكتير تشتغل وتصرف عليك .. طبعا هي الاجمل والارجل كمان.





