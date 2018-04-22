خليل حسن: نصيب الاقتصاد الرقمى من دعم إيتيدا 15 مليون جنيه

خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات

محمود جمال



كشف خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، عن اعتزامها إجراء تعديلات على الجدول الزمنى الخاص بأنشطتها المستقبلية حتى عام 2020.



وقال خليل لـ " المال " إن نصيب الشعبة من إجمالى دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " الذى حصلت عليه منظمات المجتمع المدنى اليوم الأحد يبلغ 15 مليون جنيه.



وأرجع السبب وراء ادخال تعديلات إلى أن خطة الدعم تبدأ من 2017 ولمدة 3 سنوات لذلك ستضطر الشعبة ترحيل بعض أنشطة العام الحالى إلى العامين المقبلين، ومن أبرزها نشر الوعى التكنولوجى بالمحافظات ودعم الابتكار والإبداع بالمناطق التكنولوجية الجديدة.



يشار إلى أن ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد اليوم مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وكل من الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات (اتصال) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CIT.



في هذا السياق تم وضع برنامج لدعم منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 30 يونيو 2020 بقيمة إجمالية تصل الى 45 مليون جنيه للمنظمات الثلاث، على أن يتم تجديد الاتفاقية سنويا، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.