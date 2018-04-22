رجال الأعمال تبحث تحديات القانون 15 مع التنمية الصناعية

هيئة التنمية الصناعية

محمود محسن:



قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستبحث مع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، النتائج الفعلية والتحديات المترتبة على صدور القانون رقم 15 لسنة 2017.



وأوضح لـ"المال" أن الجمعية سوف تستعرض مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، النتائج الفعلية لتطبيق النظام الجديد للتراخيص الصناعية بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.



ولفت إلى أنه سيتم أيضا بحث التحديات التي تواجه ذلك، بالإضافة إلى دور مجتمع الأعمال في التغلب على تلك التحديات.



جدير بالذكر أن الجمعية ستعقد اجتماعا غدا الإثنين مع رئيس الهيئة العامة، وبحضور لجنة الصناعة والبحث العلمي، بالتعاون مع لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين.

