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سيـــاســة
برلمانى يطلق مبادرة لاستقبال طلبات الغارمات بالواسطى
الأحد 22 أبريل 2018 02:55 م
البرلمان
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سلوى عثمان
ينظم النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمكتبه ابتداء من غد الإثنين، لاستقبال طلبات الغارمات من أبناء مدينة الواسطى والقرى والعزب التابعة، بمحافظة بنى سويف.
وتابع النويشى أنه سيتم استقبال أوراق الغارمات من ربات الأسر الصادرة ضدهن أحكام بالسجن فى قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة، والمتمثلة فى "بحث اجتماعى، وصورة البطاقة، ومستندات الأبناء، وحكم المحكمة، مع أسباب الاستدانة المالية"، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجهات المعنية، من أجل لم شملهن مع أسرهن، وذلك بمقر مكتب خدمة المواطنين بالواسطى، فى المواعيد من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة مساء.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتم وضع برنامج بأهداف لا تتوقف فقط على الإفراج عن الغارمة، وإنما تمتد لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص من أجل ضمان الاستدامة المالية لهم، لعدم وقوعهن في براثن الديون مرة أخرى.
مجلس النواب
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