الحكومة : تحديث خدمات السكة الحديد أولوية ملحة

السكة الحديد



المال - خاص:



أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علي الأهمية والأولوية الملحة التي توليها الحكومة في برنامجها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مرفق السكك الحديدية، في ظل دوره المهم في ربط شبكات الطرق، والبنية التحتية التي تعمل علي تسهيل تنقل الأفراد والبضائع.



وقد وجه رئيس الوزراء، بضرورة القضاء علي الظواهر السلبية التي تواجه المواطنين عند استخدام القطارات، من خلال التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الانضباط داخل القطارات، والمحطات وتحصيل مستحقات المرفق.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه "إسماعيل" اليوم الأحد, لمتابعة خطوات استكمال تطوير منظومة السكك الحديدية، وفى مقدمتها تطوير نقل البضائع والركاب، بحضور د. هشام عرفات، وزير النقل، والفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، وعدد من قيادات السكة الحديد.



وقد أشار وزير النقل في هذا الصدد إلى أن الجهود التي تم بذلها بالفعل لتحقيق الانضباط ساهمت في زيادة إيرادات المرفق بنحو 120 مليون جنيه، مؤكدا علي استمرارية حملات الانضباط.



ووجه رئيس الوزراء بضرورة البدء في عمليات تحسين الخدمة علي الخطوط، خاصة ذات الكثافات العالية مثل خطوط المناشي وأبوقير، وقليوب، ومنوف، وطنطا وبنها، بالإضافة إلي خطوط الصعيد.



وتابع رئيس الوزراء الموقف المتعلق بجدول تفعيل عقد "جنرال إليكتريك" الخاص بالجرارات، والتي تشمل صيانة وإعادة تأهيل 81 جرارا وتوريد وتصنيع 100 أخري، وسيتم استلام الجرارات التي يتم صيانتها بداية من شهر نوفمبر 2018، ويتم توريد الجرارات الجديدة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2019.



وانتهي الاجتماع إلي:



·الاتفاق علي سرعة التعاقد خلال هذا الأسبوع مع "الهيئة العربية للتصنيع" على صناعة وتوريد 140 عربة نقل بضائع بواقع 20 عربة شهريا.



·الاتفاق علي تصنيع 85 عربة ببوابات منزلقة لأول مرة في السكة الحديد.



·الاتفاق علي تصنيع 75 عربة بنظام القلاب.



·الاتفاق علي خطة لتحديث عربات نقل الركاب علي خطوط الضواحي تبدأ فوراً بواقع 40 عربة شهريا، باستخدام إمكانات الهيئة العربية للتصنيع.

