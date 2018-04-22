العز الدخيلة تقترح توزيع أرباح 60 جنيها للسهم

العز الدخيلة

رجب عزالدين:



أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، عن توزيع الكوبون رقم 37 بواقع 60 جنيها للسهم، يبدأ صرفه اعتبارا من 10 مايو المقبل.



وقالت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد - إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة 7 مايو المقبل.



وأقرت عمومية الشركة فى 17 أبريل الجارى، توزيعات أرباح على المساهمين بقيمة 801.8 مليون جنيه، بمعدل 60 جنيها للسهم.



وسجلت الشركة صافى ربح 362.4 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح 1.3 مليار جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.3 مليار جنيه، موزعا على 13.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه.



