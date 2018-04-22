الأهرام للمجمعات تطرح الدواجن المستوردة بسعر17 جنيها

دواجن مجمدة

محمد مجدى وأحمد اللاهونى :



شهدت أسعارالدواجن ارتفاعات متكررة على مدار الأيام الماضية لتتراوح بين 30 و32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 25 قبل أسبوعين، كما صعدت "الساسو" إلى 35 والبلدى إلى 40، والرومى إلى 50، والبط إلى 45، وتراوح طبق البيض بين 35 و37 جنيها.



وتوقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن يستمر مسلسل الصعود حتى تستقر عند 35 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مستبعدًا أن يتخطى تلك المستويات فى ظل وجود كميات كبيرة من الدواجن المجمدة فى السوق.



وأرجع رئيس الشعبة، ارتفاع الدواجن إلى صعود أسعار الأعلاف التى تدفع المربين إلى زيادة التسعيرة على التجار، وإلا سيتعرضون إلى خسائر كبيرة تجبرهم على التخارج من السوق.



يذكر أن أسعار أعلاف الدواجن، قد شهدت زيادات متكررة على مدار الشهور الماضية لتصل إلى 7 آلاف و200 جنيه للطن.



فى السياق نفسه، أكد العميد إيهاب الليثي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - في تصريحات لـ "المال"- أن الشركة مستمرة فى طرح الدواجن الأوكرانية المجمدة بسعر 17 جنيها للكيلو حتي نهاية شهر أغسطس المقبل، مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار الدواجن الحية مع قرب حلول شهر رمضان.



يشار إلى أن وزارة التموين، كانت قد تعاقدت على استيراد كميات ضخمة من الدواجن الأوكرانية والفرنسية وطرحها بأسعار منخفضة في الأسواق، نتيجة صعود أسعار "الحية" بشكل جنونى.



وبالرغم من حرص المجمعات الاستهلاكية على طرح الدواجن المجمدة بأسعار منخفضة تكاد تقترب من نصف سعر "الحية"، فإن هناك تراجعا كبيرا عليها، حسب ما كشفته مصادر مسئولة داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ"المال".



وأشارت المصادر، إلى أن حجم الإقبال على الدواجن المستوردة المطروحة في المجمعات الاستهلاكية تراجع بنسبة 50%.



