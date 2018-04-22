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سيـــاســة
السيسى : حريصون على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين
الأحد 22 أبريل 2018 01:56 م
عبدالفتاح السيسى
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عبدالفتاح السيسى
المال - خاص:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مؤكدا على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية ومتميزة على جميع الأصعدة، وعلى دور مجلس التعاون المصري الكويتي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقد استعرض الرئيس الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، للإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، فضلا عن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، خاصة منطقة قناة السويس وسيناء، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات.
وأكد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين لتذليل أي عقبات قد تواجههم، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محمد جاسم الصقر، نقل إلى الرئيس تحيات أمير دولة الكويت، مؤكداً على قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر التاريخي الداعم والمساند للكويت والمحوري بالمنطقة، وما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، ومشيدا بزيارة الرئيس الناجحة لدولة الكويت خلال العام الماضي، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية، تنعكس آثارها إيجابا على اقتصاد الدولتين.
وأكد "الصقر" حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد وتحسن ملموس بمناخ الاستثمار، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ومعربا عن تطلع بلاده إلى عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون المصري الكويتي، لاسيما في ضوء ما توفره اجتماعات المجلس من فرص جيدة، لبحث المشروعات المشتركة الجديدة في مصر.
وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل دعم دور مجلس التعاون المصري الكويتي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتم استعراض الترتيبات الجارية لعقد ملتقى التعاون المصري الكويتي المقرر أن تستضيفه دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم، وتم التأكيد على أهمية مساهمة الملتقي في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من مصر والكويت بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة.
السيسي
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