الرقابة المالية تدرس زيادة رأس مال عتاقة للصلب

مصر الوطنية للصلب - عتاقة 66

رجب عزالدين:



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية،اليوم الأحد, إن شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة أودعتها اليوم، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجار فحصه ودراسته .



ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 17 أبريل الجارى، علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلي 300 مليون، بزيادة 150 مليونا موزعة علي 30 مليون سهم بقية اسمية 5 جنيهات للسهم ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.



ومن المقرر أن تكون الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.



وتضاعفت أرباح الشركة إلى 169 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 84.5 مليون خلال 2016، بسبب ارتفاع المبيعات إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار خلال 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه، موزعًا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.





