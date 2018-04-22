الأهلى المتحد يحتجز 725 مليون جنيه من أرباح 2017

البنك الاهلي المتحد



سيد بدر - هبه حامد



وافق البنك الأهلى المتحد – مصر، على إجراء توزيعات على المساهمين بقيمة 480 مليون جنيه، ممولة من أرباح العام الماضى، البالغة نحو 1.205 مليار جنيه.



وقالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، إن البنك قرر احتجاز 725 مليون جنيه متبقية لدعم الاحتياطيات، والقاعدة الرأسمالية التى تصل لنحو 6.5 مليار جنيه.



ولفتت إلى أن البنك ليس فى حاجة لزيادة رأسماله حاليا، بعد وصوله لنحو 3 مليارات جنيه العام الماضى، وتسجيل معدلات كفاية رأس المال سجلت نحو %17.



أجرى البنك 7 زيادات على رأس المال عقب استحواذه على بنك دلتا الدولى فى أغسطس 2006، وتمت الأولى عام 2007 بقيمة 100 مليون جنيه، والثانية 150 مليونا عام 2010، أعقبها زيادة %50 دفعة واحدة، من 750 مليون إلى 1.125 مليار جنيه فى أبريل 2012، ثم قام البنك بزيادة رابعة عام 2014 ليبلغ رأس ماله 1.5 مليار جنيه، وفى عام 2015 سجل رأسماله 2 مليار جنيه، ثم 2.5 مليار جنيه فى 2016. وحول تطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9، لفتت «المسيرى» إلى أن البنك نجح فى تطبيق المعيار قبل الموعد المحدد بالتعاون مع المجموعة المالكة، كما نفذ تعليمات المركزى باحتجاز نحو 248 مليون جنيه العام الماضى.



وحقق البنك الأهلى المتحد، صافى ربح بقيمة 1.205 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل نحو 2.389 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، وسجلت إجمالى الاحتياطيات نحو 791.7 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، وفقًا للقوائم المالية للبنك.