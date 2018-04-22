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طاقة
22.5 مليون جنيه إجمالى سرقات الكهرباء بالقناة
الأحد 22 أبريل 2018 01:23 م
وزير الكهرباء
أخر الأخبار
وزير الكهرباء
عمر سالم
تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المحافظات والمناطق الهامة وعلى رأسها سيناء الحبيبة وتتضمن محافظات الشرقية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقطاع العاشر من رمضان.
استعرض المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 31/3/2018 وذلك للقضاء على سرقات التيار حيث بلغت حوالى 12633 محضر، وبلغ إجمالى ما تم سداده بقيمة تصل إلى حوالى 22,5 مليون جنيه.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية الذاتية وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية.
وحول الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتجديد 6 موزعات، و332 محولا وأكشاك بالمحولات.
وحول شبكة الجهد المتوسط فقد تم تنفيذ 2467 عامودا، و290 كم موصلات، و514 كم كابلات، و166 سكاكين
وفي شبكات الجهد المنخفض تم الانتهاء من تنفيذ 7455 عامودا، و3052 كم موصلات، و116 كم كابلات، و134 لوحة جهد منخفض، و99 صناديق توزيع.
وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس محمد السيد أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بالكامل بكل من السويس، جنوب سيناء، وبورسعيد بإجمالى عدد خطوط فى المحافظات الثلاث 16 خطا، وتم الانتهاء من 8 خطوط بشمال سيناء، و33 خطا بالإسماعيلية، و16 خطا بوسط الشرقية، و28 بشمال الشرقية، و31 جنوب الشرقية.
وبلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة القناة حوالى 92 %.
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