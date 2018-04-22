وزير المالية: سنوات الإصلاح استثنائية وجميع المؤشرات تخضع للمراجعة

عمرو الجارحى وزير المالية



مها أبوودن وسمر السيد



قال وزير المالية عمرو الجارحى إن الحكومة تجرى مراجعات دورية على جميع الأرقام والمستهدفات فى الموازنة العامة، وفى معظم الأحيان تقوم بتعديلها لا سيما مع وجود دافع حتمى مثل تغير الأسعار عالميًّا أو القيام بضخ حزمة للرعاية الاجتماعية.



وأشار الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الأعوام الثلاثة التى تمثل عمر برنامج الإصلاح الاقتصادى تعد استثنائية، وتشهد ضخ حزم اجتماعية بالتزامن مع اتخاذ أى إجراء إصلاحى يؤثر على المواطنين أو يتسبب فى موجة تضخم، لافتا إلى أن الحكومة تناقش تلك المتغيرات مع وفود صندوق النقد، ويتم تفهمها بشكل كبير.



وكان البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد، قد شرح بالتفصيل الآثار التى تتحملها الموازنة فى ضوء أى تغير يطرأ على أسعار صرف الدولار أو برميل النفط الخام، وغيرها من المتغيرات التى تخرج عن سيطرة الحكومة.



وتشير أحدث توقعات “المالية” عن نسبة عجز الموازنة، من الناتج المحلى الإجمالى، للعام المالى الحالى إلى نحو %9،8، وهو رقم أعلى من المستهدف الذى تم وضعه عند بداية العام، بالاشتراك مع صندوق النقد، عند %9 فقط، كما أن الوزارة قلصت مستهدفها لنسبة العجز، فى العام المالى المقبل 2018 /2019 إلى %8،4، بدلا من %7،4 حسب برنامج الإصلاح فى بدايته.



غير أن معدل النمو كان أحد المؤشرات التى تمكنت الحكومة من تجاوز مستهدفها، على مدار العام ونصف العام المنقضية من عمر تنفيذ برنامج الإصلاح، فبعدما استهدفت الوزارة وصندوق النقد، تحقيق %4،5 للعام المالى الجارى، تشير أحدث توقعات الحكومة إلى إنهاء العام بنمو قدره %5،2، كما رفعت تقديراتها عن نمو السنة المقبلة إلى %5.8 بدلا من %5،5 عند وضع البرنامج.



من جانبه، أثنى صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا لدى الصندوق، إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى هذا البرنامج، مشيدا بالإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مسار الاقتصاد.



وتابع أزعور أمس الأول خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي: نحن فى منتصف البرنامج الآن، موضحا أن هناك تحسنا كبيرا فى الاقتصاد والوضع المالى، ويظهر ذلك فى ارتفاع احتياطات البنك المركزى المصرى من النقد الأجنبى والتراجع الكبير فى معدلات التضخم وتحسن الإيرادات من السياحة والصادرات.



ورغم تحسن تلك المؤشرات، منذ البداية الفعلية لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، فى نوفمبر 2016، فإن النتائج المحققة لبعض المؤشرات مثل النمو، ونسبة العجز بالموازنة، وكذلك فوائد الديون، ودعم الوقود، خالفت ما كان مستهدفا عند بداية إعداد البرنامج.



وتظهر المؤشرات التى كشف عنها بيان الموازنة الجديد، تغيرات ملحوظة فى حجم فوائد الدين التى يتم سدادها كل عام، تختلف عما تم تقديرها مع بداية وضع برنامج الإصلاح، فبينما توقعت الحكومة وصندوق النقد أن تسجل الفوائد عن العام المالى الحالى 363 مليار جنيه، يشير أحدث البيانات إلى أنها ستصل لنحو 437،9 مليار بنهاية العام، وترتفع إلى نحو 541،3 مليارا فى العام المالى المقبل، بدلا من 430،9 مليار متوقعة عند إعداد البرنامج.



وقال مصدر مسئول إن الفترة التى سبقت برنامج الإصلاح كانت تشهد أيضا مراجعات لمستهدفات الموازنة وكانت تسفر عن تغيرات جذرية فى الأرقام، أما الآن فالمراجعات تظهر تغيرات محدودة .



ومنذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، سجل احتياطى النقد الأجنبى ارتفاعات متتالية من 24،2 مليار دولار إلى 42،6 مليار حاليا، كما تراجعت معدلات التضخم إلى حدود %13 هبوطا من نحو %32 قبل عام.