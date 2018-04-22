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سيـــاســة
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء
الأحد 22 أبريل 2018 12:09 م
السيسي
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السيسي
بدور إبراهيم
أرسل اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكري تحرير سيناء.
وجاء نص البرقية: "أتقدم وكافة العاملين بوزارة التنمية المحلية لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكري تحرير سيناء الغالية التي تم إستردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم ويتم حالياً إجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرضها الغالية بتضحيات أبنائها البررة من أبناء القوات المسلحة والشرطة، ونؤكد لسيادتكم كامل الدعم والتأييد في جهودكم المخلصة والمُصرة علي تخليص سيناء ومصر العزيزة من شرور الإرهاب، ونقدر كل ما تبذلونه في سبيل تنمية هذا الجزء العزيز الغالي من أرض الوطن حمي الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم".
وبعث الوزير برقيات تهنئة إلى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية علي نفوس كل المصريين والشاهدة علي عظمة شعب مصر الأبي وقواته المسلحة الباسلة، متمنياً من الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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