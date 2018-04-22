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بنـــوك
الطاقة والاتصالات والعقارات الأكثر استحواذا على التمويلات
الأحد 22 أبريل 2018 11:55 ص
حقل غاز 55669
أخر الأخبار
حقل غاز 55669
المال - خاص
تمكنت قطاعات الطاقة والاتصالات والاستثمار العقارى، من الاستحواذ على النصيب الأكبر من تمويلات القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، وسجل إجمالى القروض التى قدمتها البنوك العام الماضى 146 مليار جنيه.
جاء قطاع البترول، على رأس القطاعات التى تلقت تمويلات بمبالغ كبيرة من البنوك، التى توزعت ما بين البترول والغاز والكهرباء والطاقة الشمسية.
صنفت الهيئة العامة للبترول، ضمن الجهات الحكومية الأكثر اقتراضا من الجهاز المصرفى، وتتجاوز تسهيلاتها السنوية لدى البنك الأهلى المصرى، على سبيل المثال، 40 مليار جنيه، وحصلت على موافقة مؤسسات دولية للحصول على قرض بقيمة 662 مليون دولار مدته عام واحد ، كما حصلت على قرض من تحالف مصرفى بقيادة البنك التجارى الدولى، منتصف العام الماضى، بقيمة 13 مليار جنيه.
ويتولى البنك الأهلى المصرى، الترويج لتمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه، لصالح شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، تعتمد عليه، مقابل التزامات مالية مستحقة للهيئة العامة للبترول.
حصلت الهيئة العامة للبترول، على قرض بقيمة 550 مليون دولار، يقدمه تحالف بنكى مكون من 4 بنوك هى الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى، والعربى الإفريقى، بهدف سداد مستحقات الشريك الأجنبى من شراء المواد الخام.
خاطبت هيئة البترول عدد من المصارف لتدبير قرض بقيمة 10 مليارات جنيه، لتمويل استيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم وزارة الكهرباء بتحويل جزء من مستحقات الهيئة لديها لصالح البنوك سداداً للقرض ثم طالبتهم بزيادته إلى 15 مليار جنيه .
تولى بنك القاهرة تدبير تمويل 2 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تعتمد عليه فى مقابلة التزامات مالية لخطة توسعاتها خلال الفترة المقبلة، بهدف توصيل الغاز إلى 600 ألف وحدة سكنية، خلال العام الجارى، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، ليرتفع إجمالى عدد المنازل المستفيدة من خدمات الشركات 9.4 مليون وحدة سكنية، حسب تصريحات سابقة لرئيسها، المهندس أسامة البقلى، مطلع الشهر الماضي.
وافق بنك الكويت الوطنى – مصر، على تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه، لصالح الهيئة العامة للبترول، بغرض تلبية احتياجاتها المالية.
كانت الهيئة حصلت من البنك على تمويل بنفس القيمة، فى وقت سابق، مقابل ضمانة حكومية، وتم الانتهاء من سداده مؤخرا،وسيتم إعادة استخدام الضمانة لتجديد القرض مرة أخرى.
كان «الكويت الوطنى – مصر» منح الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» – إحدى كيانات هيئة البترول - 300 مليون دولار، منتصف العام الماضي.
يأتى قطاع الكهرباء فى مقدمة قطاعات المقترضة من البنوك حيث يتولى بنكى الأهلى ومصر ترتيب تمويل لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لها، والبالغ 37.4 مليار جنيه.
يتوزع القرض ما بين الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 19.4 مليار جنيه، فيما ستحصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على نحو 18 مليار جنيه.
حصل البنك على جزء من حصة البنك الأهلى المصرى البالغ إجماليها 12.2 مليار جنيه.
من المقرر توجيه 18 مليار جنيه من قيمة القرض الذى يعد الأكبر بقطاع الكهرباء لتنفيذ خطة تطوير شبكات النقل على مدار عامين، بينما سيتم توجيه الحصة المتبقية والبالغة نحو 19.4 مليار جنيه لشبكات التوزيع من أجل تحديث منظومة النقل، التى تتضمن توسيع وإنشاء 15 محطة جهد 500/220 ك.ف، خلال 3 سنوات.
تصل مدة القرض إلى 15 عامًا، تتضمن 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة لقيام قطاع الكهرباء بسحب قيم التمويلات، وعلى أن يتم السداد على 12 عامًا ويتمتع القرض بضمانة وزارة المالية ضد مخاطر عدم السداد.
يعد قطاع الاتصالات من اكبر القطاعات المقترضة من البنوك خلال السنوات القليلة الماضية، مع التوسعات الكبيرة فى الاستثمار به الداخلية والخارجية واشتداد المنافسة خاصة مع دخول الشركة الرابعة للمحمول.
كانت اتصالات مصر، توصلت إلى اتفاق تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى، مصر، للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات جنيه بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها ، ويصل حجم استثمارات اتصالات مصر فى السوق المصرية لنحو 30 مليار جنيه، وتستهدف الشركة ضخ استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه، فى البنية التحتية، خلال السنوات الـ5 المقبلة، كان أبرزها تقديم خدمات الجيل الرابع، حيث اشترت «اتصالات مصر» رخصة الجيل الرابع مقابل 535.5 مليون دولار، ورخصة الهاتف الثابت الافتراضى مقابل 11.2 مليون دولار.
حصلت شركة أورنج مصر للاتصالات على قرض مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مع تحالف يضم 8 بنوك وذلك لمدة 7 سنوات، يستخدم التمويل تمويل التوسعات الرأسمالية وإعادة تمويل القروض المشتركة الحالية للشركة البالغة 4.3 مليار جنيه.
ضم التحالف البنكى بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، ومصر، والإسكندرية، وإتش إس بى سى، والإمارات دبى الوطنى، وكريدى أجريكول، والتجارى وفا بنك.
على مستوى الصناعات الكيماوية وقع تحالف مصرفى من 6 بنوك، مطلع الشهر الجارى، عقد الهيكلة الثانية لقرض شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، الذى يتضمن زيادة قيمته إلى 7.12 مليار جنيه بدلاً من 5.688 مليار، ومد الأجل الزمنى حتى نهاية يونيو 2027.
يوجه تمويل كيما إلى إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة النيتروجينية بجوار المصنع القائم، بالمجمع الصناعى الحالى بمدينة أسوان الذى يتولى إنتاج الأمونيا واليوريا.
نشطت البنوك فى إقراض الشركات العاملة فى القطاع العقارى، بعدما حصلت مجموعة رؤية للاستثمار العقارى على قروض من البنوك بقيمة 5.250 مليار جنيه توزعت ما بين معبرى بقيمة 2.250 مليار جنيه لمدة عام لتمويل مشروعاتها الاستثمارية موزعًا بواقع 1.6 مليار من البنك العربى الأفريقى الدولى و400 مليون من بنك الأهلى، لحين الانتهاء من تدبير التمويل الأساسى على أن يتم سداد القرض المعبرى عبر قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، وقام تحالف بنكى بقيادة «العربى الأفريقي» و«الأهلي» يضم 10 مصارف محلية للمشاركة بتدبير قرض بقيمة 3 مليارات جنيه مدته 5 سنوات، لصالح المجموعة لتمويل خططها التوسعية فى مجال الإسكان العائلى والسياحى، بالإضافة لهيكلة مديونيات قائمة.
تتفاوض شركة مكسيم للتطوير العقارى، مع تحالف مصرفى يضم بنكى الأهلى المصرى، العربى الإفريقى الدولى، للحصول على قرض بقيمة مليار جنيه، للإنفاق على جزء من تكلفة مشروعها السياحى «BO ISLAND»، بو أيلاند، بالساحل الشمالي.
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