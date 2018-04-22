برلماني: مناقشة الموازنة الجديدة تؤجل إقرار قانون البناء الموحد

مجلس النواب



تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها -اليوم الأحد- بمناقشة مشروع موازنة العام المالى 2018/2019، تمهيدًا للانتهاء منها والتصويت عليها قبل الإجازة البرلمانية، المقرر أن تبدأ في يوليو وتنتهي أول أكتوبر المقبل.



وقال خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"المال"، إن مناقشة الموازنة العامة للدولة من شأنها تأجيل مشروع قانون البناء الموحد، الذي حدد عدة اشتراطات للبناء الحديث لوقف زحف العشوائيات.



وأكد أن اللجنة سبق وانتهت بالفعل من مناقشة مشروع القانون سالف الذكر، موضحاً أن من أبرز تلك الاشتراطات هي استخراج بيان صلاحية خلال 30 يومًا، وإلا يحاسب الموظف الإدارى، إضافة إلى أن استخراج الرخص من خلال التعامل مع مكاتب استشارية هندسية لتجنب تعرض المواطن لابتزاز بعض موظفي المحليات ممن يفرضون رسومًا غير شرعية لاستخراج الرخص.



ولفت إلى أن اللجنة انتهت فعليًا من البناء الموحد، وأرسلته إلى 14 وزارة للاطلاع عليه، وبدورها أعادته إلى مجلس الوزراء الذي أرسله لمجلس الدولة للمراجعة، منوهًا إلى أن فى حال إقرار المجلس لمشروع قانون "البناء الموحد" فإنه سيقر قانونًا آخر تحت مسمى "التعامل مع المباني المخالفة"، والذي سيتم التعامل به لمدة 8 شهور فقط، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لحصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توافر 6 شروط حددها القانون.



واستعرض الشروط، وهي السلامة الإنشائية للمبنى، إضافة إلى عدم التعدى على خطوط التنظيم، وعدم التعرض لأراضي الدولة ما لم يتم التصالح وفقًا لقانون تقنين أراضي الدولة، إلى جانب تجنب الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، وعدم مخالفة الأراضي لقانون الطيران المدني، وعدم مخالفة البناء على الأراضي الزراعية.



وشدد على أن اللجنة انتهت من القانون السابق تمهيدًا لإقراره في جلسة عامة لكونه من القوانين الهامة التي تمس 40 مليون مواطن، مؤكداً أن وفقًا لأخر تقارير وردت إلى اللجنة فإن هناك مليون وستمائة مخالفة بما يعادل ٣٨.٦٪من المباني بمصر.