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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي
الأحد 22 أبريل 2018 11:29 ص
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أسماء السيد
افتتحت البورصة المصرية تعاملات، اليوم اﻷحد، على صعود جماعي، ليسجل المؤشر الرئيسي صعودًا بـ 0.97% عند 17953 نقطة، ونظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.36% عند 870 نقطة، وصعد متساوي اﻷوزان بـ 1.3% عند 3056 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 0.50% عند 2284 نقطة.
وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 307 أسهم، من إجمالي المتداولة والبالغة 122، وهيمن الصعود على 67 وتراجع 14 آخرين بينمالم يتغير 41 سهمًا.
واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 3.6 مليون جنيه، و840 ألف جنيه على التوالي، مقابل اتجاه المتعاملين المحليين للشراء بـ4.5 مليون جنيه.
وتباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة قاربت الـ1% عند مستوى 17781 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفه بلغت 0.06% عند 867 نقطة، وصعد الأوسع نطاقًا بـ0.85% عند 18047 نقطة.
وصعدت قيم التداول لتصل 9.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه اﻷسبوع السابق له، وسجل رأس المال السوقي 981 مليار جنيه.
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