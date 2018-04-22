مشروعات السكك الحديدية تعتزم إقامة مركزين تجاريين

هيئة السكك الحديدية

محمود محسن



تعتزم الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل (M.O.T)، إقامة مركز تجاري فى كل من كفر الشيخ والمنصورة، خلال 24 شهراً، بتكلفة استثمارية تتجاوز المليارى جنيه.



وقال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، إن المركز الأول سيقام بكفر الشيخ على مساحة 844 مترا مربعا، بتمويل ذاتى، وتصل تكلفته إلى 30 مليون جنيه، وتصل تكلفة المركز الثانى إلى مليارى جنيه، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وتتشكل مصادر تمويله ما بين الذاتى والمشاركة مع رجال الأعمال.



كان شريف قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن الشركة ستتجه إلى إدارة الأصول بنفسها، بهدف تعظيم الأرباح، مؤكدا أنها تسعى للريادة فى مجال الاستثمار وإدارة أصول وزارة النقل، من خلال التطوير المكثف للعنصر البشرى، وتحديث النظم الإدارية والهياكل التنظيمية.



وتابع أن الشركة تنوى أيضا زيادة الأرباح الاستثمارية، خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال العام الجارى، مشيرا إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بمجال الاستثمار الإعلانى خلال عام 2017، كما حققت طفرة بمجال الاستثمار العقارى خلال 2016.



ولفت إلى أنها تنوى إقامة سلاسل تجارية ومحلات على شريط السكك الحديدية بمحافظات مصر بتمويل ذاتى، موضحا أنها فى مرحلة دراسة مشروعات السلاسل التجارية والمحلات، على شريط السكك الحديدية، بهدف محاربة الاشغالات وتحقيق أرباح.