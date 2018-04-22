مصر للطيران للخدمات الأرضية تسدد 33 مليون دولار مديونية بنكية

أحمد شاهين، رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية



خطة تعاف تضم 5 محاور .. و20 مليون دولار لشراء معدات جديدة

التعاقد على نظام عالمى بقيمة 12 مليون جنيه لتسهيل عمليات التشغيل

135 مليون جنيه أرباحاً متوقعة فى النصف الأول.. واستعادة %40 من الإيرادات المفقودة بعد عودة رحلات 28 شركة أجنبية

إنشاء مصنع معدنى بنحو 70 مليون جنيه شراكة مع شركتين إيطالية وإنجليزية



دعاء محمود



كشف المهندس أحمد شاهين، رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية، أن الشركة نجحت فى تخفيض حجم مديونياتها لدى البنوك من 63 مليون دولار إلى 30 مليونا، بعد سداد نحو 33 مليونا خلال عام واحد، منذ البدء فى تنفيذ خطة التعافى التى تم وضعها خلال العام المالى 2016/2017.



وأضاف شاهين، فى حواره مع «المال»، أن خطة التعافى تتكون من 5 محاور تضمنت سداد المديونيات، وإحلال وشراء معدات جديدة، وإعادة تدوير العمالة، وإجراء تعاقدات مع شركات الطيران لخدمة رحلاتهم، بالإضافة إلى التركيز على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتسويق.



ولفت شاهين إلى أن الشركة رصدت 20 مليون دولار لشراء معدات جديدة وإحلال %80 منها فى ظل اعتماد شركة الخدمات الأرضية على المعدات الثقيلة بشكل أساسى لتنفيذ أعمالها، مشيراً إلى أن الشركة قامت مؤخراً بتسلم 8 تكييفات بقيمة 2 مليون دولار، و24 سلما للطائرات من قبل شركة إنجليزية بقيمة 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 30 سيرا لنقل البضائع على الطائرات.



وقال شاهين إنه خلال الـ6 أشهر المقبلة ستقوم الشركة بتسلم 15 جرارا من قبل شركة ألمانية يصل سعر الواحد منها إلى 75 ألف يورو، بالإضافة إلى 15 أتوبيسا لخدمة مطار القاهرة على أحدث مستوى يليق باسم شركة مصر للطيران وبسعة مقعدية تصل إلى 65 راكبا، موضحاً أن تكلفة الأتوبيس الواحد تتراوح بين 400 و600 ألف يورو.



وأشار إلى أنه فى انتظار تسلم 5 عربات vip بمواصفات خاصة لخدمة الركاب، بالإضافة إلى أجهزة air start وأجهزة الإدارة الكهربائية للطائرات، موضحاً أنه من خلال هذه الخطة سيتم إحلال %80 من المعدات الخاصة بالشركة، لافتًا إلى أنه تم رصد 75 مليون جنيه سنوياً كتمويل ذاتى من الشركة لشراء وإحلال المعدات.



وعن محور التسويق والاتصالات، أكد أن الشركة قامت بشراء نظام عالمى system in form بقيمة 12 مليون جنيه والذى يضع برامج تسهل عمليات التشغيل للعمالة والمعدات، موضحاً أن البرنامج يحدد كل وردية كم تحتاج من العاملين والمعدات ما سيسهم فى تقليل التكاليف من 15 إلى %30، وزيادة إنتاجية العامل من 28 إلى %67.



وأضاف شاهين أن البرنامج مفعل فى 196 مطارا حول العالم ويعمل فى المطارات التى تشهد كثافة فى عمليات التشغيل، مشيراً إلى أن البرنامج فى مرحلته الأخيرة للبدء فى التشغيل الفعلى وسيتم تطبيقه فى مطارات القاهرة وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة.



وفى سياق متصل، قال شاهين إن هناك تحسنا كبيرا فى الحركة الجوية على مطارى شرم الشيخ والغردقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، موضحاً أن هناك 28 شركة استأنفت رحلاتها الشارتر لهذه المطارات منها كيانات ألمانية ورومانية وأوكرانية وبرتغالية وإيطالية.



ولفت إلى أن شركته استعادت ما يوازى %40 من إيراداتها المفقودة بعد عودة هذه الشركات للعمل مرة أخرى، منوهاً بأنه تم إجراء تعاقدات جديدة مع 8 شركات أجنبية لخدمة رحلاتهم فى شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى الأقصر وأسوان، وتقوم تلك الشركات بتسيير من رحلة إلى اثنتين أسبوعياً فى المدن الأثرية.



وأضاف أن شركته كانت تخدم رحلات الطيران الإضافية فى موسمى الحج والعمرة لشركة الطيران السعودية، ولكن نظراً لقدرات الشركة وتطورها تم التعاقد على خدمة جميع رحلات الشركة السعودية والتى تقوم بتسيير نحو 5 آلاف رحلة سنوياً.



وأشار شاهين إلى أن الشركة تخدم حالياً نحو 11 ألف رحلة سنوياً، كما تخدم رحلات البضائع لكبرى شركات الطيران منها الإماراتية والسعودية والإثيوبية، بجانب البضائع على فراغات طائرات الركاب.



وأكد شاهين أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى صافى أرباح يصل إلى 135 مليون جنيه، بزيادة %100 عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، لافتا إلى استهداف تحقيق صافى ربح يصل إلى 200 مليون مع نهاية العام المالى الجارى.



وتابع أن الشركة تكبدت خلال العام المالى 2015/2016 خسائر وصلت إلى 166 مليون جنيه بسبب تداعيات الثورة وتعليق حركة الطيران بين مصر وروسيا بعد سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء فى أكتوبر 2015، ما أدى إلى توقف رحلات الطيران الشارتر منها ومن بعض الدول الأخرى لمطار شرم الشيخ.



ولفت شاهين إلى أن الشركة تنتظر عودة الطيران الروسى والإنجليزى لمطارى شرم الشيخ والغردقة والمتوقفة لآسباب سياسية وذلك لزيادة حجم إيرادات الشركة، مضيفاً أن الشركة كانت تستحوذ على %19 من السياحة الروسية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة من خلال خدمة رحلاتهم.



وعما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عدم الاستعداد لخدمة الرحلات الروسية بعد عودتها، أكد أن شركته على استعداد كامل بعد عودة الرحلات بين القاهرة _ موسكو وبمجرد عودتها لمطار شرم الشيخ.



وعن مشروعات التطوير، أكد شاهين أن الشركة تقوم حالياً بتجهيز مبنى إدارى بجانب شركة الصيانة بتكلفة 170 مليون جنيه عبارة عن محطة وقود للمعدات لتوفير الوقت والمسافة، بالإضافة إلى مكان مخصص لتسكين العمالة، خاصة أن الأماكن المؤقتة الحالية لا تليق بالعنصر البشرى.



وتابع شاهين أنه سيتم أيضًا إنشاء كافتيريا وباركينج وورش للغسيل والتشحيم وقاعة للاجتماعات من المقرر هذا الموقع خلال عام ونصف، مشيراً إلى أن الشركة دبرت المبلغ بتمويل ذاتى.



ولفت إلى أن الشركة تقوم حالياً من خلال المصنع المعدنى التابع لها بتصنيع نحو 15 معدة لتقليل عمليات الاستيراد نظراً لجلبها بالعملة الصعبة، مضيفاً أن المصنع الحالى قديم وجار إنشاء مصنع جديد بتكلفة 70 مليون جنيه.



وأضاف شاهين أن المصنع الحالى يتكبد خسائر تصل إلى 12 مليون جنيه سنوياً لأنه اعتمد على خدمة صيانة المعدات فقط ولكن تم تحويله لمصنع إنتاج، كاشفاً عن استهدافه تصدير هذه المعدات المصنعة لدول أفريقيا والشرق الأوسط.



وأشار إلى أنه عرض على شركتين إيطالية وإنجليزية المشاركة فى المصنع المعدنى الجديد باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والعمالة المصرية وحصل على موافقاتهما وبمجرد الانتهاء من إنشاء المصنع والمقرر له بداية عام 2019 ستتم الشراكة مع إحداهما.



وشدد رئيس الشركة على استهدافه التسويق لمصر للطيران للخدمات الأرضية بالخارج من خلال خدمة رحلات الطيران فى المطارات الخارجية، مشيراً إلى أنه يستهدف دول الشرق الأوسط وحوض النيل منها السودان.



وقال شاهين إنه من غير اللائق أن تتأخر الشركة فى هذه الخطوة لما لها من اسم عريق ومن أولى الشركات فى أفريقيا وهى المؤسس السابع فى منظمة الأياتا.



وأضاف أن خطة التعافى ستعزز من إيرادات الشركة فى ظل استحواذ بند المصروفات على نسبة %60 من الإيرادات، موضحاً أن عدد العاملين بالشركة يصل إلى 5 آلاف و500 عامل.



وعن استعدادات الشركة لموسم العمرة، أكد أن الشركة من أفضل الكيانات فى إدارة هذا الملف، موضحاً أنه قبل بدء الموسم بنحو شهرين يتم الاستعداد له وإعداد تقارير عن الإيجابيات لتعظيمها والسلبيات لتفاديها.



وتعد مصر للطيران الخدمات الأرضية، أول شركة للخدمات الأرضية تمارس نشاطها فى مصر والشرق الأوسط، ومع بدء نشاطها فى عام 1938، اكتسبت ثقة عملائها خلال تقديم الخدمة فى جميع المطارات المصرية، القاهرة، الاسكندرية، برج العرب وشرم الشيخوالغردقة وأسوان والأقصر ومرسى مطروح وطابا والعريش وأسيوط والوادى الجديد وأبوسمبل.