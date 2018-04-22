نمو «الكبار» .. هل يهدد بقاء البنوك الصغيرة؟

- 5 منها تسيطر على %65.35 من الأصول و %62 من الودائع

- ماجد فهمى: رفع القاعدة الرأسمالية يضمن القدرة على المنافسة والبقاء - زيادة الحد الأدنى لرأس المال يفتح الباب للاندماجات - محمد عبدالعال: انتعاش الاقتصاد يضمن استمرار كل اللاعبين - طارق متولى: تاريخ البنوك العامة يمتد لسنوات ولها رصيد كبير لدى العملاء

سيد بدر



أكد مصرفيون أن استحواذ أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفى على أكثر من %50 من النشاط، يرجع إلى ضخامة رءوس أموال هذه البنوك وإستراتجيتها التوسعية التى تستهدف من خلالها تصدر السوق، بجانب الظروف التاريخية التى دفعت البنوك الحكومية بالخصوص إلى تصدر القطاع المصرفى، باعتبارأن لها دورا قويا فى تنفيذ السياسات النقدية للبنك المركزي.



وأشاروا إلى أن نمو هذه البنوك لا يهدد البنوك الأصغر، حجمًا باعتبار السوق المصرفية بالكامل يحقق معدلات نمو جيدة، لكن السيطرة على حصص سوقية أكبر يتطلب زيادة ضخمة فى رءوس الأموال، ومصروفات كبيرة لدعم العنصر البشرى ودعم البنك بكفاءات تضمن له الدخول كلاعب رئيسى فى عمليات التمويل، وإطلاق منتجات إدخارية ترفع من نصيبه فى ودائع القطاع.



وفى تقرير حديث للبنك «المركزي» حصلت «المال» على نسخة منه، أظهر أن أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفى تستحوذ على نحو %60.34 من إجمالى أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 883 مليار جنيه، بينما تصل إجمالى الأرصدة لنحو 1.463 تريليون جنيه، ويستحوذ الخمسة الكبار على %62.5 من إجمالى الودائع بقيمة 2.05 تريليون جنيه، ونحو %65.35 من إجمالى الأصول، ونحو %47.7 من الربحية بقيمة 28.016 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، بينما تتنافس الـ35 بنكًا الأخرى على الحصة السوقية المتبقية.



هذا بينما يستحوذ ثانى أكبر 5 بنوك فى القطاع المصرفى، حسب بيانات البنك المركزى، على نحو %9.06 من إجمالى أرصدة الإقراض والخصم، ونحو %10.5 من إجمالى الأصول، و%11.5 من إجمالى الودائع، ونحو %15 من ربحية القطاع.



وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن استحواذ البنوك الكبرى، وخاصة الحكومية على الحصة السوقية الأكبر فى القطاع المصرفى أمر متوقع فى ظل المساهمة الكبيرة التى تقوم بها هذه البنوك فى تنفيذ السياسات النقدية للبنك المركزى، والمشاركة فى الخطط التنموية عبر توفير التمويلات، مشيرًا إلى ما قام به بنكا الأهلى ومصر خلال الفترة الماضية، لإصدار شهادات بعائد مرتفع وتحمل التكلفة العالية لتعويض المواطنين عن ارتفاع التضخم، وذلك بتعليمات من البنك «المركزي».



وأشار إلى أن البنك «المركزي» لم يمنع البنوك الأخرى الخاصة، أو الأجنبية من إصدار شهادات مماثلة، لكن الأمر يفرض على البنوك تحمل تكلفة مرتفعة وصعوبة فى توظيف هذه المبالغ، وبالتالى فالبنوك الحكومية تحملت المخاطرة فى سبيل تحقيق مستهدفات السياسة النقدية، واستحوذت فى الوقت نفسه على حصص سوقية أعلى.



وأكد أن استحواذ عدد صغير من البنوك على نحو 60 - %70 من أعمال القطاع المصرفى لا ينقص من نمو أو الحصص السوقية للبنوك الأخرى الأصغر حجمًا، لأن السوق مفتوحة للجميع وكل البنوك تستطيع التوسع وضخ الاستثمارات، لتستحوذ على حصص سوقية أكبر، مشددًا على أن الرقيب لا يمنع بنكا معينا من التوسع أو يمنع البنوك من تمويل أنشطة أو إصدار أوعية إدخارية معينة، طالما تتفق مع تعليمات الرقابة والإشراف من قبل «المركزي».



وحول السيناريوهات المطروحة أمام هذه البنوك للدخول ضمن مصاف البنوك الكبرى، لفت إلى أن هذه البنوك أمامها خيارات محددة تتعلق بزيادة القاعدة الرأسمالية، لتستطيع التوسع أكثر فى السوق المحلية، وهذه توجهات مجالس الإدارات، بينما قد ترى بعض البنوك الخاصة أو الأجنبية، أنها تتمتع بحجم أعمال مرضى لا ترغب فى زيادته، وبالتالى عدم ضخ مزيد من الزيادات فى رأس المال.

وتابع: «مطلع الألفية الثالثة قرر »المركزي« زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 500 مليون جنيه، ضمن قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 وحينها لم تستطع بعض البنوك الزيادة، فقررت الاندماج وتكوين كيانات كبيرة للتوافق مع تعليمات «المركزي» والمنافسة فى السوق، وفى الوقت الحالى قد يقرر «المركزي» زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 1.5 مليار جنيه، أو حسبما يقرر فى القانون الجديد وفى هذه الحالة ستصبح البنوك، مضطرة للتوافق مع هذه التعليمات لتستمر أنشطتها، وقد تفكر بنوك فى الاندماج بينما هذا القرار يعود بشكل أساسى للجمعيات العمومية والمساهمين فى هذه البنوك ولا يصدر بتعليمات من «المركزي» طالما البنك له قاعدة مساهمين«.



وضرب فهمى، مثالا ببنكى «التجارى الدولي» وقطر الوطنى الأهلى التى تعتبر بنوكا غير حكومية، لكنها تتمتع بحصص سوقية ليست بالقليلة نتيجة توجهاتها التوسعية، ورغبتها فى الانضمام إلى البنوك الكبرى فى السوق، موضحًا أن كل البنوك الأصغر حجمًا تنمو لكنها هى التى تقرر إن كانت تريد النمو بنسب جيدة دون زيادة الحصة السوقية، أو ضخ الاستثمارات وزيادة رأس المال، واتخاذ خطوات من شأنها زيادة حصتها السوقية والانضمام إلى مصاف الكبار.



ولفت إلى أن بنك التنمية الصناعية استطاع رفع حجم الميزانية من 4 مليارات جنيه فى 2015 إلى 20 مليارا العام الماضى، لرغبته فى النمو والانطلاق ورغم صغر حجم الميزانية فإن نسب النمو غير مسبوقة، موضحًا أن كل دول العالم بها بنوك كبيرة تسيطر على حصص سوقية أكبر من البنوك الأخرى، وبالتالى فالنموذج المصرى ليس بدعة.



وتشير بيانات «المركزي» إلى أن هذه البنوك تستحوذ على أكثر من %50 من رءوس أموال القطاع المصرفى بقيمة نحو 73 مليار جنيه من إجمالى 140 مليارا هو حجم رءوس أموال البنوك بنهاية العام الماضى، وخلال الفترة الماضية قامت بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى بتدعيم رءوس أموالها لتطبيق خططها التوسعية والتعامل مع المتغيرات فى القطاع المصرفى، لتسجل 35 مليار جنيه و15 مليارا و14.5 مليار.



وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن سيطرة البنوك الكبرى على أكثر من %50 من الحصة السوقية بالقطاع المصرفى، ظاهرة واقعية فى مصر نتجت عن ظروف متراكمة على مدار السنوات الماضية، استطاعت خلالها هذه البنوك تدعيم انتشارها بشكل كبير، وزيادة تواجدها فى محافظات الجمهورية، وهو ما لم تستطع البنوك الصغرى مجاراته فأصبحت معظم السوق فى أيديها.



وأشار إلى أن البنوك الحكومية تستحوذ على حصة سوقية أكبر فى مصر، وهى ظاهرة صحية، خاصة وأن هذه البنوك تستحوذ على جزء كبير من ثقة العملاء، وتعتبر شريكا أساسيا للدولة والبنك المركزى فى تنفيذ الخطط التنموية وتوجيه السياسة النقدية، موضحًا أن الدولة لن تستطيع استغلال بنوك خاصة أو أجنبية فى تنفيذ خططها، فقد تتعارض مع خطط الملاك بينما البنوك الحكومية تقوم بهذا الدور بشكل أساسي.

ولفت إلى الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، والتى استخدم فيها البنك «المركزي» بنوك الأهلى المصرى ومصر فى سحب السيولة من الأسواق، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة عبر إصدار الشهادات مرتفعة العائد، بالإضافة إلى الدور القوى الذى تقوم به هذه البنوك فى تشجيع الادخار عبر تواجدها فى كل القرى والمناطق النائية على مستوى الدولة.

وتابع:«البنوك الأخرى الأصغر تتلقى تعليماتها من المجموعات المالكة، أو مجالس الإدارات، وبالتالى هدفها الأول تحقيق الربحية ولا يمكن توجيهها بشكل يخدم مستهدفات الدولة أو السياسة النقدية، وأرى أن الوضع الحالى طبيعيى وإيجابي».



واعتبر أن البنوك الأقل حجمًا فى السوق تنفذ إستراتيجيات توسعية، وتنمو بالفعل لكنه نمو محدود حسب توجهات الملاك، ويتم فيه مراعاة التكلفة والعائد على مستوى خدمة العميل، بجانب دراسة أماكن الانتشار بعناية فلا تجد بنوك أجنبية أو خاصة منتشرة فى مناطق نائية ونجوع، فى وجهى قبلى وبحرى، وهذا يرجع إلى توجهها نحو فئات معينة من العملاء.



وأضاف أن الانتشار هو «كلمة السر» فى استحواذ البنوك الكبيرة على الحصص السوقية الأكبر، فالبنك الأهلى على سبيل المثال، يتلقى معظم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، بعد اختفاء السوق السوداء نتيجة تواجده فى الصعيد والوجه البحرى، وهى الأماكن التى يتركز فيها ذوو العاملين بالخارج الذين يتلقون هذه التحويلات، كما تحرص البنوك الحكومية والكبرى على التوسع فى أماكن التنمية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية ومنطقة قناة السويس، بينما بعض البنوك الأخرى اضطرت إلى التواجد عقب تلقى تعليمات من «المركزي».



وأوضح أن زيادة الانتشار يمكن هذه البنوك من السيطرة على النسبة الأكبر من الودائع، وبالتالى امتلاكها السيولة التى تمكنها من تمويل العمليات التنموية، والقروض الكبرى وهذا هو أساس عمل البنوك، وبالتالى تصبح البنوك الأخرى تابعة من حيث الحصول على حصص صغيرة عقب توقيع القروض المشتركة.



وحول التوجهات المستقبلية لهذه البنوك أكد «عبدالعال»، أن إدارات المخاطر تفرض على البنوك الصغيرة التوسع، والتوجه لفئات مختلفة من العملاء وتنويع الأنشطة المصرفية، حتى لا تقع فى مخاطر التركز وهو ما يضر بمحفظتها الائتمانية، لافتًا إلى أن تطبيق المعيار المحاسبى الجديد «IFRS9» يفرض على البنوك تجنيب مخصصات على المخاطر الائتمانية المحتملة فى المستقبل، وبالتالى تنويع الأنشطة هو السبيل الوحيد أمام البنوك لتقليل المخاطر وتحسين جودة المحفظة.

ويرى أن سيطرة البنوك الكبرى على معظم الحصة السوقية فى القطاع لا يعنى أنها تنمو على حساب البنوك الأخرى الأصغر حجما، فهذه البنوك تنمو أيضًا لكن بنسب أقل من البنوك الكبيرة، كما أن حجم الميزانيات والانتشار وتوافر السيولة التى تمكن البنوك الكبيرة من تنويع قنوات التوظيف يجعلها تنمو بشكل أسرع من البنوك الأخرى.



وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنوك الحكومية، تستحوذ على معظم الحصة السوقية فى القطاع المصرفى وتنضم إليها بنكان أو ثلاثة من بنوك القطاع الخاص والأجنبية، لكن يظل الفارق بينها كبيرا أيضًا، وأن هناك 3 عوامل ساهمت فى استحواذ هذه البنوك على الحصة السوقية الأكبر من النشاط المصرفي.



وأشار إلى أن تاريخ بنوك القطاع العام فى مصر يمتد إلى عشرات السنوات، لم تكن توجد فيها بنوك خاصة أو أجنبية، وبالتالى استطاعت هذه البنوك تكوين قاعدة عملاء كبيرة، وثقة متبادلة مع المواطنين، جعلها تستحوذ على معظم أموال المودعين، وبالتالى تتوافر لديها القدرات لتمويل المشروعات التنموية، فضلا عن الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة لهذه البنوك، لتظل شريكا أساسيا فى تنفيذ الخطط التنموية.



وأوضح أن معظم البنوك فى القطاع المصرفى، بدأت نشاطها فعليا منذ سنوات قليلة، وخلال هذه الفترة لم تتغير ثقافة المواطنين كثيرًا حول توجيه ثقة أكبر للبنوك الحكومية، التى شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات العشرالماضية، جعل إقبال المواطنين عليها يزداد.



فى الوقت ذاته، أكد أن نمو البنوك الكبير لا يعنى إطلاقًا أن البنوك الأقل حجمًا لا تنمو، لكن الأمر يعود لفارق الحجم فى ميزانية وحجم أعمال كل بنك، فالبنك الأهلى على سبيل المثال، يمتلك مئات المليارات من الجنيهات، فإذا نما بنسبة %20 سنويًا، فإن هذه النسبة قد تمثل أضعاف حجم نمو بنك صغير حقق نفس نسبة النمو، وبالتالى فكل البنوك تنمو وتحقق التوسع، لكن الأمر يعود إلى اختلاف الأحجام.



وحول احتمال اتجاه بعض البنوك إلى الاندماج فى الفترة المقبلة، خاصة مع توجه «المركزي» لزيادة الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك، لفت «متولي» إلى أن هذا غير متوقع فى ظل أن كل البنوك تنتمى لمجموعات مصرفية كبيرة منتشرة فى المنطقة والعالم ولديها من القاعدة الرأسمالية، مما يساعدها على دعم رأس المال والتوسع فى السوق المحلية، إلا إذا قرر بنك التخارج وتم بيعه لبنك آخر فى مصر.



سيد بدرأكد مصرفيون أن استحواذ أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفى على أكثر من %50 من النشاط، يرجع إلى ضخامة رءوس أموال هذه البنوك وإستراتجيتها التوسعية التى تستهدف من خلالها تصدر السوق، بجانب الظروف التاريخية التى دفعت البنوك الحكومية بالخصوص إلى تصدر القطاع المصرفى، باعتبارأن لها دورا قويا فى تنفيذ السياسات النقدية للبنك المركزي.وأشاروا إلى أن نمو هذه البنوك لا يهدد البنوك الأصغر، حجمًا باعتبار السوق المصرفية بالكامل يحقق معدلات نمو جيدة، لكن السيطرة على حصص سوقية أكبر يتطلب زيادة ضخمة فى رءوس الأموال، ومصروفات كبيرة لدعم العنصر البشرى ودعم البنك بكفاءات تضمن له الدخول كلاعب رئيسى فى عمليات التمويل، وإطلاق منتجات إدخارية ترفع من نصيبه فى ودائع القطاع.وفى تقرير حديث للبنك «المركزي» حصلت «المال» على نسخة منه، أظهر أن أكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفى تستحوذ على نحو %60.34 من إجمالى أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 883 مليار جنيه، بينما تصل إجمالى الأرصدة لنحو 1.463 تريليون جنيه، ويستحوذ الخمسة الكبار على %62.5 من إجمالى الودائع بقيمة 2.05 تريليون جنيه، ونحو %65.35 من إجمالى الأصول، ونحو %47.7 من الربحية بقيمة 28.016 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، بينما تتنافس الـ35 بنكًا الأخرى على الحصة السوقية المتبقية.هذا بينما يستحوذ ثانى أكبر 5 بنوك فى القطاع المصرفى، حسب بيانات البنك المركزى، على نحو %9.06 من إجمالى أرصدة الإقراض والخصم، ونحو %10.5 من إجمالى الأصول، و%11.5 من إجمالى الودائع، ونحو %15 من ربحية القطاع.وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن استحواذ البنوك الكبرى، وخاصة الحكومية على الحصة السوقية الأكبر فى القطاع المصرفى أمر متوقع فى ظل المساهمة الكبيرة التى تقوم بها هذه البنوك فى تنفيذ السياسات النقدية للبنك المركزى، والمشاركة فى الخطط التنموية عبر توفير التمويلات، مشيرًا إلى ما قام به بنكا الأهلى ومصر خلال الفترة الماضية، لإصدار شهادات بعائد مرتفع وتحمل التكلفة العالية لتعويض المواطنين عن ارتفاع التضخم، وذلك بتعليمات من البنك «المركزي».وأشار إلى أن البنك «المركزي» لم يمنع البنوك الأخرى الخاصة، أو الأجنبية من إصدار شهادات مماثلة، لكن الأمر يفرض على البنوك تحمل تكلفة مرتفعة وصعوبة فى توظيف هذه المبالغ، وبالتالى فالبنوك الحكومية تحملت المخاطرة فى سبيل تحقيق مستهدفات السياسة النقدية، واستحوذت فى الوقت نفسه على حصص سوقية أعلى.وأكد أن استحواذ عدد صغير من البنوك على نحو 60 - %70 من أعمال القطاع المصرفى لا ينقص من نمو أو الحصص السوقية للبنوك الأخرى الأصغر حجمًا، لأن السوق مفتوحة للجميع وكل البنوك تستطيع التوسع وضخ الاستثمارات، لتستحوذ على حصص سوقية أكبر، مشددًا على أن الرقيب لا يمنع بنكا معينا من التوسع أو يمنع البنوك من تمويل أنشطة أو إصدار أوعية إدخارية معينة، طالما تتفق مع تعليمات الرقابة والإشراف من قبل «المركزي».وحول السيناريوهات المطروحة أمام هذه البنوك للدخول ضمن مصاف البنوك الكبرى، لفت إلى أن هذه البنوك أمامها خيارات محددة تتعلق بزيادة القاعدة الرأسمالية، لتستطيع التوسع أكثر فى السوق المحلية، وهذه توجهات مجالس الإدارات، بينما قد ترى بعض البنوك الخاصة أو الأجنبية، أنها تتمتع بحجم أعمال مرضى لا ترغب فى زيادته، وبالتالى عدم ضخ مزيد من الزيادات فى رأس المال.وتابع: «مطلع الألفية الثالثة قرر »المركزي« زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 500 مليون جنيه، ضمن قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 وحينها لم تستطع بعض البنوك الزيادة، فقررت الاندماج وتكوين كيانات كبيرة للتوافق مع تعليمات «المركزي» والمنافسة فى السوق، وفى الوقت الحالى قد يقرر «المركزي» زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 1.5 مليار جنيه، أو حسبما يقرر فى القانون الجديد وفى هذه الحالة ستصبح البنوك، مضطرة للتوافق مع هذه التعليمات لتستمر أنشطتها، وقد تفكر بنوك فى الاندماج بينما هذا القرار يعود بشكل أساسى للجمعيات العمومية والمساهمين فى هذه البنوك ولا يصدر بتعليمات من «المركزي» طالما البنك له قاعدة مساهمين«.وضرب فهمى، مثالا ببنكى «التجارى الدولي» وقطر الوطنى الأهلى التى تعتبر بنوكا غير حكومية، لكنها تتمتع بحصص سوقية ليست بالقليلة نتيجة توجهاتها التوسعية، ورغبتها فى الانضمام إلى البنوك الكبرى فى السوق، موضحًا أن كل البنوك الأصغر حجمًا تنمو لكنها هى التى تقرر إن كانت تريد النمو بنسب جيدة دون زيادة الحصة السوقية، أو ضخ الاستثمارات وزيادة رأس المال، واتخاذ خطوات من شأنها زيادة حصتها السوقية والانضمام إلى مصاف الكبار.ولفت إلى أن بنك التنمية الصناعية استطاع رفع حجم الميزانية من 4 مليارات جنيه فى 2015 إلى 20 مليارا العام الماضى، لرغبته فى النمو والانطلاق ورغم صغر حجم الميزانية فإن نسب النمو غير مسبوقة، موضحًا أن كل دول العالم بها بنوك كبيرة تسيطر على حصص سوقية أكبر من البنوك الأخرى، وبالتالى فالنموذج المصرى ليس بدعة.وتشير بيانات «المركزي» إلى أن هذه البنوك تستحوذ على أكثر من %50 من رءوس أموال القطاع المصرفى بقيمة نحو 73 مليار جنيه من إجمالى 140 مليارا هو حجم رءوس أموال البنوك بنهاية العام الماضى، وخلال الفترة الماضية قامت بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى بتدعيم رءوس أموالها لتطبيق خططها التوسعية والتعامل مع المتغيرات فى القطاع المصرفى، لتسجل 35 مليار جنيه و15 مليارا و14.5 مليار.وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن سيطرة البنوك الكبرى على أكثر من %50 من الحصة السوقية بالقطاع المصرفى، ظاهرة واقعية فى مصر نتجت عن ظروف متراكمة على مدار السنوات الماضية، استطاعت خلالها هذه البنوك تدعيم انتشارها بشكل كبير، وزيادة تواجدها فى محافظات الجمهورية، وهو ما لم تستطع البنوك الصغرى مجاراته فأصبحت معظم السوق فى أيديها.وأشار إلى أن البنوك الحكومية تستحوذ على حصة سوقية أكبر فى مصر، وهى ظاهرة صحية، خاصة وأن هذه البنوك تستحوذ على جزء كبير من ثقة العملاء، وتعتبر شريكا أساسيا للدولة والبنك المركزى فى تنفيذ الخطط التنموية وتوجيه السياسة النقدية، موضحًا أن الدولة لن تستطيع استغلال بنوك خاصة أو أجنبية فى تنفيذ خططها، فقد تتعارض مع خطط الملاك بينما البنوك الحكومية تقوم بهذا الدور بشكل أساسي.ولفت إلى الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، والتى استخدم فيها البنك «المركزي» بنوك الأهلى المصرى ومصر فى سحب السيولة من الأسواق، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة عبر إصدار الشهادات مرتفعة العائد، بالإضافة إلى الدور القوى الذى تقوم به هذه البنوك فى تشجيع الادخار عبر تواجدها فى كل القرى والمناطق النائية على مستوى الدولة.وتابع:«البنوك الأخرى الأصغر تتلقى تعليماتها من المجموعات المالكة، أو مجالس الإدارات، وبالتالى هدفها الأول تحقيق الربحية ولا يمكن توجيهها بشكل يخدم مستهدفات الدولة أو السياسة النقدية، وأرى أن الوضع الحالى طبيعيى وإيجابي».واعتبر أن البنوك الأقل حجمًا فى السوق تنفذ إستراتيجيات توسعية، وتنمو بالفعل لكنه نمو محدود حسب توجهات الملاك، ويتم فيه مراعاة التكلفة والعائد على مستوى خدمة العميل، بجانب دراسة أماكن الانتشار بعناية فلا تجد بنوك أجنبية أو خاصة منتشرة فى مناطق نائية ونجوع، فى وجهى قبلى وبحرى، وهذا يرجع إلى توجهها نحو فئات معينة من العملاء.وأضاف أن الانتشار هو «كلمة السر» فى استحواذ البنوك الكبيرة على الحصص السوقية الأكبر، فالبنك الأهلى على سبيل المثال، يتلقى معظم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، بعد اختفاء السوق السوداء نتيجة تواجده فى الصعيد والوجه البحرى، وهى الأماكن التى يتركز فيها ذوو العاملين بالخارج الذين يتلقون هذه التحويلات، كما تحرص البنوك الحكومية والكبرى على التوسع فى أماكن التنمية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية ومنطقة قناة السويس، بينما بعض البنوك الأخرى اضطرت إلى التواجد عقب تلقى تعليمات من «المركزي».وأوضح أن زيادة الانتشار يمكن هذه البنوك من السيطرة على النسبة الأكبر من الودائع، وبالتالى امتلاكها السيولة التى تمكنها من تمويل العمليات التنموية، والقروض الكبرى وهذا هو أساس عمل البنوك، وبالتالى تصبح البنوك الأخرى تابعة من حيث الحصول على حصص صغيرة عقب توقيع القروض المشتركة.وحول التوجهات المستقبلية لهذه البنوك أكد «عبدالعال»، أن إدارات المخاطر تفرض على البنوك الصغيرة التوسع، والتوجه لفئات مختلفة من العملاء وتنويع الأنشطة المصرفية، حتى لا تقع فى مخاطر التركز وهو ما يضر بمحفظتها الائتمانية، لافتًا إلى أن تطبيق المعيار المحاسبى الجديد «IFRS9» يفرض على البنوك تجنيب مخصصات على المخاطر الائتمانية المحتملة فى المستقبل، وبالتالى تنويع الأنشطة هو السبيل الوحيد أمام البنوك لتقليل المخاطر وتحسين جودة المحفظة.ويرى أن سيطرة البنوك الكبرى على معظم الحصة السوقية فى القطاع لا يعنى أنها تنمو على حساب البنوك الأخرى الأصغر حجما، فهذه البنوك تنمو أيضًا لكن بنسب أقل من البنوك الكبيرة، كما أن حجم الميزانيات والانتشار وتوافر السيولة التى تمكن البنوك الكبيرة من تنويع قنوات التوظيف يجعلها تنمو بشكل أسرع من البنوك الأخرى.وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنوك الحكومية، تستحوذ على معظم الحصة السوقية فى القطاع المصرفى وتنضم إليها بنكان أو ثلاثة من بنوك القطاع الخاص والأجنبية، لكن يظل الفارق بينها كبيرا أيضًا، وأن هناك 3 عوامل ساهمت فى استحواذ هذه البنوك على الحصة السوقية الأكبر من النشاط المصرفي.وأشار إلى أن تاريخ بنوك القطاع العام فى مصر يمتد إلى عشرات السنوات، لم تكن توجد فيها بنوك خاصة أو أجنبية، وبالتالى استطاعت هذه البنوك تكوين قاعدة عملاء كبيرة، وثقة متبادلة مع المواطنين، جعلها تستحوذ على معظم أموال المودعين، وبالتالى تتوافر لديها القدرات لتمويل المشروعات التنموية، فضلا عن الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة لهذه البنوك، لتظل شريكا أساسيا فى تنفيذ الخطط التنموية.وأوضح أن معظم البنوك فى القطاع المصرفى، بدأت نشاطها فعليا منذ سنوات قليلة، وخلال هذه الفترة لم تتغير ثقافة المواطنين كثيرًا حول توجيه ثقة أكبر للبنوك الحكومية، التى شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات العشرالماضية، جعل إقبال المواطنين عليها يزداد.فى الوقت ذاته، أكد أن نمو البنوك الكبير لا يعنى إطلاقًا أن البنوك الأقل حجمًا لا تنمو، لكن الأمر يعود لفارق الحجم فى ميزانية وحجم أعمال كل بنك، فالبنك الأهلى على سبيل المثال، يمتلك مئات المليارات من الجنيهات، فإذا نما بنسبة %20 سنويًا، فإن هذه النسبة قد تمثل أضعاف حجم نمو بنك صغير حقق نفس نسبة النمو، وبالتالى فكل البنوك تنمو وتحقق التوسع، لكن الأمر يعود إلى اختلاف الأحجام.وحول احتمال اتجاه بعض البنوك إلى الاندماج فى الفترة المقبلة، خاصة مع توجه «المركزي» لزيادة الحد الأدنى لرءوس أموال البنوك، لفت «متولي» إلى أن هذا غير متوقع فى ظل أن كل البنوك تنتمى لمجموعات مصرفية كبيرة منتشرة فى المنطقة والعالم ولديها من القاعدة الرأسمالية، مما يساعدها على دعم رأس المال والتوسع فى السوق المحلية، إلا إذا قرر بنك التخارج وتم بيعه لبنك آخر فى مصر.