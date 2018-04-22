تأسيس شركتين للنقل البحرى برأسمال 100 مليون دولار

النقل البحرى

مدحت إسماعيل وأماني العزازي:



انتهت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، من دراستين لإنشاء شركتين للنقل البحرى واللوجستيات المبردة، بالشراكة بين مستثمرين عرب ومسثمرى دول أمريكا الجنوبية برأسمال 100 مليون دولار، ومساهمات بين القطاعين الخاص العربى والأمريكى، بهدف تعزيز التجارة البينية.



ولفت الدكتور محمد على إبراهيم، مستشار وزير النقل للوجستيات، إلى أنه من المقرر عرض ملف تأسيس الشركتين على مجلس وزراء النقل العرب، التابع للجامعة العربية، المقرر انعقاده فى أكتوبر القادم، بعد موافقة مكتبه التنفيذى برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.



من المقرر أن يبلغ رأسمال الشركة الواحدة 50 مليون دولار، برأسمال مدفوع 5 ملايين دولار، بهدف تعزيز العمل العربى المشترك، وإنشاء كيان اقتصادى عربى موحد.



وأضاف مستشار وزير النقل فى تصريحات لـ«المال»، أن فكرة إنشاء الشركتين طرحت خلال اجتماع لمجلس القمة الاقتصادية العربية مع دول أمريكا الجنوبية. لافتا إلى أن نشاط شركة النقل البحرى المزمع إنشائها، يبدأ باستئجار وتشغيل السفن كمرحلة أولى لتقليل تكلفة بدء التأسيس.



وأشار إلى أن تنشيط التجارة البينية مع دول أمريكا الجنوبية، يستوجب تشغيل وسائط نقل متعددة، وتفعيل وسائط النقل البحرى، لتعزيز حركة التجارة التى تشمل نقل السكر والحبوب واللحوم والمعدات، فيما تتمثل التجارة العكسية من الدول العربية لدول أمريكا الجنوبية نقل الفواكة والأسمدة.



وأوضح أن إنشاء شركة اللوجستيات المبردة ضرورة حتمية لنقل الواردات الأمريكية من اللحوم والدواجن والحبوب إلى مصر والدول العربية، فى إطار تعظيم دور سلاسل الإمداد، وخلق تكتل عربى موحد.



كما أشار إلى أنه يتم حاليا التسويق لإنشاء الشركتين، والبحث عن مستثمرين ومشغلين فى النقل البحرى، وتم عقد ورشة عمل بالأكاديمية البحرية، وعقد لقاء يجمع المستثمرين العرب والأجانب فى مدينة سان باولو، منذ أيام، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال، ووفود الغرف التجارية المصرية والعربية، واتحاد الغرف المصرية للترويج للمشروعين.



وأكد أن المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب دعا أيضاً لإنشاء تكتل عربى موحد، يبدأ بتكتلات بحرية بالموانئ العربية، وتجميع الصناعات الداعمة لصناعة النقل البحرى، بهدف تحقيق الربط البحرى واللوجيستى.



كان المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، قد اختتم فعاليات الدورة 60 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، منذ أيام، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وحضور الوزراء العرب أعضاء المكتب التنفيذى، وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تمهيدا لعقد اجتماع وزراء النقل العرب أكتوبر المقبل.