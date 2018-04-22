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نقل وملاحة
قناة السويس تبنى مركبين لصالح وداى النيل للملاحة
الأحد 22 أبريل 2018 11:10 ص
قناة السويس
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قناة السويس
مدحت إسماعيل:
قال اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة وداى النيل للملاحة النهرية، إن هيئته ستوقع خلال الأيام المقبلة اتفاقًا مع هيئة قناة السويس؛ لإنشاء مركبين لصالح وادى النيل، بتكلفة استثمارية تصل إلى 15 مليون دولار.
وأضاف عامر فى تصريحات لـ«المال»، أن فترة الإنشاء متوقع أن تصل إلى 8 أشهر، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من الدكتور هشام عرفات وزير النقل بتنفيذ خطة تطوير الهيئة، وإضافة أنشطة جديدة.
وفى إطار خطة وادى النيل لتنويع إيراداتها قامت الهيئة بتوقيع عقد إدارة وتسيير خط النقل السياحى «أسوان حلفا»، مع شركة فوياج سورلونيل الفرنسية Voyage sur le nil المالكة للعائمة السياحية لافلانوزدونى la flaneuse du nil.
وأشار عامر إلى أنه لأول مرة يتم تشغيل عائمة سياحية من ذلك الطراز على الخط، لافتًا إلى أن التشغيل فى الفترة الماضية كان يمتد من أسوان حتى أبو سمبل فقط، مضيفًا أن تفعيل ذلك الخط سيُسهم فى زيادة أعداد السائحين، وزيادة موارد الهيئة والموانئ النهرية، إلى جانب تأثيره الإيجابى للقيمة المضافة الناتجة من تشغيليه، إذ يعد النواة الأولى فى الخط الملاحى النهرى "البحر المتوسط - بحيرة فيكتوريا" المقرر إنشاؤه فى السنوات المقبلة.
على صعيد متصل، قال نائب رئيس هيئة وداى النيل للملاحة النهرية، إن الهيئة تسعى للتوافق مع شركة أجنبية لتوفير التمويل اللازم لتطوير أسطولها النهرى، وتحديث البنية التحتية للهيئة من ورش وموانئ الدولتين الواقعة على الخط الملاحى.
وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة geef الإيطالية، فضلًا عن عقد لقاءات مع ممثلى شركات AD MAPS، وA & m development، موضحًا أن الهيئة تأمل فى توقيع شراكة فعلية مع تلك الشركات لتطوير أسطول الهيئة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وادى النيل للملاحة النهرية، هيئة خدمية مصرية سودانية مشتركة تأسست فى الخرطوم بالقرار الجمهورى رقم 970 فى 15 يوليو 1975، وتعمل فى مجال النقل السياحى والنهرى ونقل الركاب والبضائع، والطرود والبريد والحيوانات، بين ميناءى السد العالى ووادى حلفا.
وتملك الهيئة 2 سفينة ركاب طاقة نقل 1240 راكبًا فى الرحلة، وعدد 5 وحدات نهرية آلية لنقل البضائع العامة بطاقة 1650 طنًّا فى الرحلة الواحدة، و2 قطارة آلية بقوة شد للقطارة الواحدة 15 طنًّا، وللوحدات حمولة 400 طن، و9 وحدات نهرية معدة للقطر أو الرفع بالإجمالى طاقة نقل 2920 طنا فى الرحلة.
نجحت الهيئة خلال الفترة الماضية من تفعيل الرخصة السياحية، ليكون لدى الهيئة شركات تعمل فى مجال النقل السياحى، فضلاً عن أنها اقترحت تأسيس ميناء نهرى بمنطقة آرقين توسيع نشاط النقل بجميع أنواعه.
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