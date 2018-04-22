توجيهات بتوسيع صلاحيات جهاز نقل الركاب

شريف إسماعيل صورة جديدة

المال ــ خاص



وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة النقل، بدراسة توسيع نطاق عمل جهاز تنظيم نقل الركاب تحت التأسيس التابع للوزارة، ليقوم الجهاز بالإشراف على منظومة النقل فى جميع المحافظات، وعدم اكتفاء دوره على نطاق محافظات القاهرة الكبرى، بحسب تصريحات مصدر مسئول.



وأضاف لـ«المال»، أن مجلس الوزراء طالب بعقد اجتماعات مع ممثلى وزارة الداخلية، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، لبحث مدى إمكانية إنشاء فروع للجهاز فى المحافظات.



ولفت المصدر إلى أن قانون إنشاء الجهاز سيتم تعديله عقب الانتهاء من الدراسة، موضحًا أن المستهدف هو إحكام السيطرة على منظومة النقل فى جميع المحافظات، وتحديد جهة واحة مشرفة عليها سواء الخدمة المقدمة من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص.



يشار إلى أن الجهاز صدر قرار جمهورى بإنشائه عام 2012 ثم صدر قرار بإنشاء مجلس إدارة الجهاز فى مارس 2014، وتم بدء تفعيل الجهاز فى مراحله الأولى عبر إعداد قانون منظم للخدمة بشكل عام نهاية 2016.



ووفقًا لقانون الجهاز الحالى فإنه مستهدف أن يختص بتنظيم، وتخطيط، ومتابعة، ومراقبة أداء كل ما يتعلق بأنشطة النقل بالقاهرة الكبرى، وفقًا للتشريعات الحالية، المنظمة للنقل، وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهات القائمة على النقل، ورفع مستوى الأداء لمقدمى خدمات النقل، وتلبية احتياجات الطلب المتزايد على هذه الخدمات، مع مراعاة حماية البيئة وجميع عوامل الأمن والسلامة، فضلا عن أنه مقرر منحه حق منح التراخيص والإشراف على جميع خدمات نقل الركاب المقدمة من شركات القطاع الخاص، ومنها موافقات تشغيل شركات النقل الجماعى بدلاً من هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.



على صعيد آخر قال المصدر، إنه تم تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارة النقل، وعدد من الجهات السيادية لبدء عمل دراسة جدوى تفصيلية عن الشركة القابضة للنقل الجماعى المقرر تأسيسها خلال الفترة المقبلة، وبتمويل من البنك المركزى، وجهات حكومية من بينها وزارة النقل، ومحافظة القاهرة.



ولفت إلى أن الشركة ستشارك هيئة النقل العام فى تقديم الخدمة المقدمة، إلى جانب استغلال أصول الهيئة، كما ستتولى تطوير أسطول هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة.