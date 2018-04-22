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سيــارات
لينكولن تخطط لإنتاج 5 موديلات جديدة بحلول 2022
الأحد 22 أبريل 2018 11:00 ص
سيارة لينكولن
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سيارة لينكولن
خالد بدر الدين
تخطط وحدة لينكولن للسيارات الفاخرة، التابعة لشركة فورد موتورز الأمريكية، لإنتاج 5 موديلات جديدة، فى الصين بحلول 2022، للاستفادة من ارتفاع المبيعات فى أكبر سوق للسيارات فى العالم، وتخفيف تأثير النزاع التجارى بين أكبر قوتين اقتصاديتين.
وذكرت وكالة رويترز، أن شركة فورد أعلنت أنها ستنتج أيضا سيارات رياضية جديدة متعددة الأغراض، مع نهاية العام القادم، بمصانعها فى الصين، فى محاولة للتخلص من حرب التعريفات الجمركية بين البلدين، لأن جميع موديلات لينكولن التى تبيعها فورد فى الصين، مستوردة من مصانعها فى أمريكا الشمالية.
وأكدت إنجى كوزليسكى، المتحدثة الرسمية لوحدة لينكولن، أن مصانع فورد فى الصين تعتزم تعزيز إنتاج موديلات لينكولن، والسيارات الرياضية الفاخرة، لتحقيق المزيد من نمو المبيعات، بدءا بموديل لينكولن أفياتور فى آخر 2019، أو أوائل 2020، وإحلال لينكولن MKZ السيدان متوسطة الحجم، محل لينكولن MKZ الكروس أوفر، المدمجة صغيرة الحجم، ثم نوتيلوس التى ستحل محل لينكولن MKx الكروس أوفر، علاوة على إنتاج لينكولن كوبيه صغيرة، فى 2022.
وتتجه شركة فورد إلى زيادة إنتاجها فى الصين، لتقلل من الخسائر التى قد تتكبدها إذا تصاعدت التصريحات العنيفة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وحكومة بكين، وتحولت إلى حرب تجارية بينهما، خاصة أن فورد شحنت العام الماضى أكثر من 80 ألف وحدة من مصانعها فى أمريكا الشمالية، أكثر من نصفها موديلات لينكولن.
وكان الرئيس الصينى تشى جينبينج، قد تعهد بمضاعفة الجمارك على السيارات المستوردة لتصل إلى %25، ردا على تصريحات دونالد ترامب بفرض %25 على واردات الحديد، و%15 على واردات الألومنيوم، بغرض حماية الشركات الأمريكية.
ولذلك تسعى شركة فورد لتصنيع أكبر عدد من الموديلات داخل الصين، للتخلص من تلك التعريفات الجمركية، وذلك من خلال الاستمرار فى زيادة مبيعاتها فى الأسواق الصينية، التى تتفوق حاليا على السوق الأمريكية بنسبة تتجاوز %60، وإن كانت فورد تحاول منافسة العلامات الفاخرة، مثل جنرال موتورز الأمريكية، ومرسيدس، وأودى، وBMW الألمانية، التى تستثمر مليارات الدولارات فى مصانعها المشتركة مع شركات صينية، كشكل من أشكال التأمين ضد التوترات التجارية، والسياسية، وتقلبات العملات.
كانت واردات الصين من السيارات من جميع الأسواق الأجنبية، قد بلغت العام الماضى أكثر من 1.2 مليون وحدة، غير أن هذا الحجم يمثل أقل من %5 من إجمالى المبيعات فى السوق الصينية، كما أعلنت جمعية تجار السيارات الصينية، التى ذكرت أيضا أن حوالى %25 من السيارات المستوردة التى بيعت فى الصين جاءت من المصانع الأمريكية.
ويرى زو كونجيوان، الأمين العام لتجار السيارات بغرفة التجارة الصينية، أن موديلات لينكولن ستتكبد خسائر بسبب الجمارك، طالما أنها مستوردة، ولن تتمكن من منافسة موديلات كاديلاك الفاخرة التى تنتجها جنرال موتورز فى الصين، ولا الموديلات الألمانية الفاخرة التى يتم تصنيعها أيضا فى الصين، إلا إذا تعاونت وحدة لينكولن مع شركات لإنتاج موديلاتها بالمصانع المحلية.
وتتوقع إنجى كوزليسكى، بدء الإنتاج المحلى لخمسة موديلات لينكولن جديدة من النوع الهجين، - يعمل بالبنزين والكهرباء - بأسواق الصين فى غضون 18 – 24 شهرا، وإن كانت موديلات لينكولن التقليدية تدفقت على تلك الأسواق منذ حوالى 4 سنوات، لكن مبيعاتها توقفت عند 54 ألف و124 وحدة فقط، العام الماضى، لتقل كثيرا عن مبيعات كاديلاك والعلامات الفاخرة الألمانية، التى تنتج فى الصين، ولا تدفع أى رسوم جمركية.
واستطاعت وحدة كاديلاك التى أطلقتها جنرال موتورز منذ عام 2004، أن تنتج جميع موديلاتها للسوق الصينية بمصانع صينية، وبذلك لن تعانى من أى رسوم جمركية متوقعة، وبلغت مبيعاتها هناك أكثر من 175 ألف و 480 وحدة، من شبكة مبيعات تتكون من حوالى 180 معرضا، فى أكبر سوق لمبيعات العلامة الأمريكية.
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