الوزراء يدرس إلزام الجهات الحكومية بالنقل النهرى

النقل النهرى

السيد فؤاد



علمت «المال» أن الحكومة، تُجهز حاليا قرارا يلزم الجهات الحكومية بنقل حصة من منتجاتها عبر منظومة النقل النهر، وقال مصدر حكومى، إن وزارة النقل تعكف حاليا على إعداد تصور لصيغة الإلزام، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ويتضمن القرار نوعية وحجم السلع التى يمكن نقلها عبر النهر، للتخفيف عن شبكة الطرق، والتى تزيد تكلفة صيانتها عن 12 مليار جنيه سنويا.



وقال د. مصطفى صابر، رئيس وحدة النقل النهرى، بمركز بحوث النقل، والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحرى، إن وزارة النقل كلفت هيئة تخطيط مشروعات النقل التابعة للوزارة، وقامت الأخيرة بتكليف المركز بإجراء دراسة تفصيلية عن النقل النهرى، ومعوقات الفرص الاستثمارية المتاحة.



وألمح إلى أن إجمالى المنقول سنويا فى مصر يصل 600 مليون طن، وهناك توقعات بزيادة العدد ليصل إلى 700 مليون طن، بالتزامن مع افتتاح المشروعات الصناعية والزراعية الجديدة فى جنوب الصعيد.



وتابع «صابر» أن النقل النهرى يمثل %0.65 فقط من حجم المنقول بالسوق المحلية، لافتا إلى أنها نسبة جيدة، خاصة وأن «النقل النهرى» غير مفعل 15 فى محافظة فقط.



وأوضح أن الدارسة ستقوم بتحديد المشكلات التى تواجه النقل النهرى، والتى من أهمها الانتظار أمام الأهوسة، لافتا إلى أن هويس المالح الرابط بين ميناء الإسكندرية وترعة النوبارية، متوقع أن يستوعب قرابة 8 ملايين طن سنويا، لكن بسبب بعض المشكلات الفنية لا يتخطى المنقول من خلاله سوي 3.5 مليون طن.



وعن فرص الاستثمار فى الموانى النهرية، أشار إلى أن هناك موانئ واعدة أهمها ميناءين بمنطقة «المتراس»، بالإسكندرية مملوكان لشركات قطاع عام، وميناء النهضة، مطالبا بضرورة إعادة تشغيل تلك الموانئ مرة أخرى.



ولفت إلى إمكانية تنفيذ 3 موانئ فى المحافظات الرئيسية بالصعيد وهما سوهاج وقنا وأسيوط، مطالبا بعمل دراسة تفصيلية قبل طرح تلك الموانئ على القطاع الخاص، للاستفادة من المشروعات الصناعية، وشبكة الطرق التى يجرى تنفيذها.



وطالب «صابر» بضرورة تتجهز الموانئ الجديدة، لتكون قادرة على استقبال ونقل الحاويات، من خلال توفير ساحات مناسبة، لاستقبال كل البضائع خاصة الصب الجاف، والسائل، بالإضافة إلى تنفيذ تعاقدات طويلة الأجل، مع مختلف الجهات الحكومية، منها هيئتى «السلع التموينية»، و«البترول».



وكان د.هشام عرفات، وزير النقل - كشف فى وقت سابق - أن وزارته تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح 4 موانئ نهرية خدمية لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع، عقب موافقة مجلس النواب على قانون الملاحة النهرية، الذى يجرى مناقشته حاليا فى المجلس.