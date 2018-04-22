نيكست شوت للملاحة تتعاقد على نقل مليون طن حديد من أوكرانيا وروسيا

الحديد والصلب

أمانى العزازى:



تعاقدت شركة «نيكست شوت» للملاحة مع إحدى الشركات اللبنانية، على تقديم الخدمات الملاحية والتخزين والتوزيع لصفقة استيراد مليون طن حديد، سنويا لصالح مستوردين مصريين.



ومن المقرر أن يتم توريد تلك الكميات للسوق المحلية، على متن 4 سفن بمعدل رحلة أسبوعيا، تدخل السوق عبر ميناءى الأدبية ودمياط، حسبما قاله سيد حلمى، رئيس رئيس مجلس إدارة «نيكست للملاحة».



وقال «حلمى» إن شحنات الحديد التى سيتم توريدها للسوق، ستأتى من روسيا وأوكرانيا، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال مطلع 2019.



وأوضح أنه برغم مرور عام على إنشاء الشركة، فإن حجم أعمالها فى تزايد مستمر، مما يدلل على نجاح شركات الملاحة الوطنية فى نيل ثقة العملاء الأجانب.

وأضاف أن شركته قدمت خدمات ملاحية ولوجيستية لأربعة مشروعات قومية خلال الفترة الماضية، من بينها خدمات لصالح محطة الكهرباء العملاقة التى تم إنشاؤها فى البرلس ورصيف القاعدة البحرية، وتكريك ميناء الإسكندرية، وتطوير ميناء رأس التين.



وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بأعمال الوكالة الملاحية لشركة "دريدنج إنترناشيونال" البلجيكية المتخصصة فى المقاولات البحرية، والتى تتولى أعمال تكريك وتطوير الميناء الغربى برأس التين بالإسكندرية، ويستغرق المشروع 13 شهرا. وقال إن شركته نجحت فى الحصول على وكالة العديد من الخطوط الأجنبية والعربية، للتردد على الموانئ المصرية، ومنها أكبر شركات الأمن البريطانية، وتقوم بتغيير أفراد الأمن على السفن حسب رغبات طاقمها سواء فى الموانئ المصرية، أو قناة السويس، ونجحت فى جذب عميل دانماركى وآخر إماراتى للتعامل مع الموانئ المصرية لأول مرة.



وأوضح أن الشركة لديها خطة للتوسع خارجيا، من خلال افتتاح مكتب تمثيل فى باريس، لخدمة تجارة أوروبا والبدء فى تقديم الخدمات اللوجيستية للسفن.



وأكد أن شركات التوكيلات الملاحية المحلية، تواجه مجموعة من التحديات أبرزها، عدم القدرة على منافسة الوكالات الأجنبية، مما أجبر بعضها على الخروج من السوق الملاحية، فيما تراجع حجم أعمال البعض الآخر.



وشدد على ضرورة منح حوافز إضافية للشركات المحلية، من خلال تخفيض رسوم الوكالة التى تحصلها هيئات الموانئ. وتسدد الشركات المحلية والأجنبية 1600 دولار أتعاب وكالة لهيئة الميناء، على كل سفينة رغم أن الوكيل الأجنبى يقوم بخدمة السفينة فى أى ميناء يذهب إليها سفنه فى الوقت الذى يقوم الوكيل المصرى بخدمة السفينة فى الموانئ المصرية فقط.



واقترح فى سبيل إنعاش التوكيلات المصرية، أن تقتصر أعمال الوكالة للسفن التى تزيد حمولتها عن 70 ألف طن على الشركات الحكومية، بما يساهم فى إنعاش تلك الشركات بينما تتولى الشركات الخاصة خدمة السفن ذات حمولة أقل من 70 ألف طن، وهى تستحوذ على 90 ألف طن من إجمالى السفن العاملة بالسوق المحلية.



وتوقع عدم عودة تحالف خطوط «الأليانس» العالمى، الذى تخارج من ميناء شرق بورسعيد العام الماضى، تأثرا بارتفاع أسعار الرسوم التى فرضتها وزارة النقل، قبل عام، خاصة أن قرارات الخطوط الملاحية تحتاج لفترة طويلة.



وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة بالموانئ، ورفع كفاءة الموانئ القديمة كميناء غرب بورسعيد وشركات الحاويات الوطنية لتواكب حركة التجارة العالمية، والاهتمام بتدريب العمالة بشركات الحاويات وأسلوب صيانة المعدات والأوناش.



وطالب المجلس الأعلى للموانئ، بإعادة دراسة، مقابل الانتفاع بالتراخيص وزيادة رأسمال الشركات، سواء التى تم إنشاؤها بعد صدور القرار الوزارى 800 لسنة 2016 أو قبله، وكذلك مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة النشاط، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة العاملة فى التوريدات والأشغال البحرية، وتموين السفن والتى لا تتناسب حجم أعمالها مع قيمة الرسوم.



وأكد أن التوكيلات الملاحية الوطنية، يجب أن تطور من نفسها وألا تقتصر أنشطتها على تقديم الخدمات الملاحية التقليدية، مثل أعمال وكالة السفن وتقديم خدمات العبور والطرود، وتغيير البحارة فقط، بل يجب أن تشمل تقديم الخدمات اللوجيستية للخطوط الملاحية، باعتبارها النشاط الأكثر رواجا، بما يتلاءم مع المشروعات القومية الجديدة ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاكتشافات الجديدة لحقل «ظهر».



وأكد أن مصر تحتاج إلى إنشاء شركة «تكريك» نظرا لامتلاك مصر لساحل طويل على البحرين المتوسط والأحمر، وتعرض معظم موانيها لعمليات إطماء مستمرة، لافتا إلى وجود خبرات مصرية متميزة فى مجال التكريك.



وقال إن رغبة السعودية والإمارات قيام الجانب المصرى ممثلا فى هيئة قناة السويس، بالقيام لهما بأعمال تكريل قناة "سلوى" الجديدة على حدود قطر والسعودية دليل على نجاح الخبرات المصرية فى هذا المجال.



وشدد أيضا على ضرورة إنشاء شركات لوجيستية متخصصة فى النقل والتغليف والتوزيع من وإلى موانئ التصدير، خاصة أن مصر تخسر %20 من قيمة حاصلاتها الزراعية، بسبب سوء التعبئة والنقل التوزيع.



يذكر أن «نيكست شوت» تقوم بمهام الوكالة الملاحية والتخليص الجمركى على الوحدات البحرية وجميع الرسائل الواردة لشركتى «دريدنج إنتر ناشيونال» و«تايد واى» التابعتين لمجموعة "ديمى جروب" البلجيكية.



وتعد شركة «نيكست شوت» أول شركة ملاحة تم إنشاؤها بعد صدور القرار 800 لسنة 2016 الخاص بضوابط ممارسة أعمال النقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص برأسمال2 مليون جنيه.



حلمى: على «الأعلى للموانئ» تقديم حوافز لشركات الملاحة.. و«الأليانس» يحتاج إلى عام للعودة

رغبة السعودية فى إسناد تكريك «سلوى» للشركات المحلية دليل على الثقة فى الخبرات المصرية