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سيــارات
تزايد الشكاوى ضد وكلاء السيارات خلال 2017
الأحد 22 أبريل 2018 10:49 ص
ميناء سيارات
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ميناء سيارات
أحمد شوقي
سجلت شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك ارتفاعًا طفيفًا خلال 2017 ليصل عدد الشكاوى التى حقق فيها إلى 3407 شكاوى مقابل 3267 خلال 2016؛ بنسبة ارتفاع %4.3.
يأتى ذلك فى عام شهدت فيه مبيعات السيارات تراجعًا بواقع %31.6، لتسجل 135.6 ألف سيارة مقابل 198.3 ألف خلال 2016، وتراجع السيارات الملاكى بواقع %30، مسجلة 99.5 ألف وحدة مقابل 142 ألفًا، كما هبطت الأتوبيسات بنسبة %41، وبلغت 12.6 ألف وحدة مقابل 21.3 ألف، وتراجعت الشاحنات بنسبة %33 مسجلة 23.4 ألف مقابل 35 ألفًا.
وأشار مصدر بجهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز عالج 2800 شكوى بالتعاون مع الشركات، وحل 1400 شكوى عبر إزالة أسبابها؛ سواء عبر تسليم السيارات الخاصة بالشكاوى المتعلقة بتأخر الشركات، عن مواعيد التسليم المتفق عليها، أو عبر إصلاح العيوب التى تأكد من مسئولية الشركات عنها، فيما يتعلق بخدمات الصيانة، وخدمات ما بعد البيع، أو استبدال السيارات، أو استرداد المبالغ التى دفعها العميل.
وأضاف أنه حل 1400 شكوى أخرى بخلاف إزالة الأسباب؛ مثل تنازل الشاكى، أوعدم ثبوت صحة دعوى الشاكى، أو الاكتفاء بإجراءات من الشركات ذات الصلة بالموضوع، أو حفظ الشكوى لأسباب أخرى.
ولفت المصدر إلى أن أغلبية الشكاوى التى حقق فيها الجهاز تقديمها خلال 2017 كما ضمت عددًا محدودًا، قدم فى وقت سابق على هذا العام.
وأشار المصدر، إلى أن الجهاز لم يتلق خلال العام الماضى إلا شكوى واحدة، ضد شركات السيارات تتعلق بالبيع بسعرين؛ مقابل 9 شكاوى، كانت عدة شركات سيارات قامت بتسليم عملائها فواتير للسيارات، تقل قيمتها عن المبالغ المدفوعة؛ ومن ثم لجأوا لجهاز حماية المستهلك، للتضرر من هذا الإجراء؛ فقام الجهاز بدوره بإحالة هذه الشكاوى إلى إدارة التهرب الضريبى.
وأرجع اختفاء شكاوى البيع بفاتورتين، إلى احتمال استيعاب العملاء لخطورة هذا الإجراء عليهم، من جهة أنه يبدد حقوقهم فى حالة ظهور مشكلة فى السيارة، بعد استلامها، ومن ثم أصبحوا يصرون على تسجيل المبالغ المدفوعة للشركات بشكل كامل فى الفواتير، مضيفًا أن الاحتمال الآخر أن الشركات أدركت خطورة هذا الإجراء عليها، ومن ثم أصبحت تحرص على عدم الوقوع فى مخالفات.
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن زيادات الأسعار الناتجة عن طول فترة الحجز هى السبب الرئيسى وراء ارتفاع معدل الشكاوى خلال العام الماضى.
وأشار إلى أن عدم توافر كميات كبيرة من السيارات لدى الوكلاء بسبب خفض تعاقداتهم مع الشركات الأم دفع بعض التجار والموزعين إلى فرض زيادات سعرية إضافية (أوفر برايس)؛ ما أسهم فى زيادة معدلات الشكاوى.
وأضاف أن بعض أصحاب المعارض تبنوا سياسة للتغلب على مشكلة الشكاوى من خلال الاتفاق مع العميل عند الحجز، على أن السعر قابل للتغير عند الاستلام فى حالة إقرار زيادات جديدة، من الموزعين والوكلاء.
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