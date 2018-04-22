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اقتصاد وأسواق
الحكومة تسدد 6٫8 مليار جنيه لمزارعى القصب
الأحد 22 أبريل 2018 10:27 ص
قصب السكر 5569
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قصب السكر 5569
الصاوي أحمد
تسلم مزارعو القصب %85 من مستحقاتهم، الناتجة عن توريد المحصول للحكومة، وذلك منذ انطلاق الموسم مطلع العام الجارى وحتى الآن، بقيمة 6.8 مليار جنيه من إجمالى 8 مليارات.
أكد رشدى أبوالوفا، رئيس جمعية منتجى القصب، أن المزارع يحصل على %90 من مستحقات محصوله عقب التوريد بأسبوع، والباقى يتم صرفه عقب التوريد بفترة لا تزيد على شهرين من تاريخ توريده بعد تقديم المستندات الدالة لفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع له، ومن ثم حصوله على شيك قابل السداد يقوم بصرفه من البنك.
وطبقا لتقديرات الجمعية، فإن إنتاج الموسم الحالى هو 11 مليون طن مزروعة على مساحة 320 ألف فدان، ويبلغ سعر الطن 720 جنيهًا، والفدان ينتج 40 طنًا من سكر القصب «الطن ينتج 120 كيلو سكر».
ووافقه الرأى الشافعى الطاهر، عضو جمعية منتجى القصب ورئيس فرع الأقصر، موضحًا أنه لا تزال هناك 15 % لم يتم توريدها، وفقا للقدرات الاستيعابية لكل المصانع بما لا يخلق معه تكدسًا.
وتوجد 8 مصانع لسكر القصب فى كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص وقفط ودشنا ونجع حمادى وأبو قرقاص والمساحة المزروعة سنويا 320 ألف فدان.
وأعلن وزير التموين الدكتور على المصيلحى قبل أيام تخفيض سعر السكر فى معرض أهلا رمضان المقبل والبقالين التموينيين إلى ـ8.5 جنيه بدلا من 9.5، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، بينما يصل سعر السكر حاليا إلى 10 جنيهات فى محلات التجزئة.
ويتحتاج السوق المحلية إلى 3.2 مليون طن سكر سنويا يتم توفير 1.1 مليون منها من سكر القصب و1.4 مليون من البنجر، ويتم استيراد الباقى والذى يدور حول 750 إلى مليون طن سنويا، طبقا لتقديرات وزارة الزراعة، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتى إلى 75 %.
ولفت «الطاهر» الى أنه لا توجد أى مشكلات تتعلق بمنظومة تسلم المستحقات، مشيرًا إلى أن موسم التوريد سيستمر حتى 10 مايو المقبل.
وشهد موسم توريد القصب- قبل التوريد - شدًّا وجذبًا بين الأطراف حول تحديد سعر التوريد، قبل أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة 20 جنيها فى سعر توريده ليصل لـ720 للطن بدلا من 700 جنيه .
وأكد تقرير لوزارة الزراعة، صادر مؤخرا، أن هناك لجانًا فنية بدأت حاليا معاينة جميع زراعات قصب السكر، لتنفيذ القرار الوزارى رقم 77 لسنة 2018، الصادر فى مطلع العام الجارى، بتحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر.
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