9 مطالب من مخابز القاهرة لوزير التموين

محمد مجدي

تقدمت الغرفة التجارية فى القاهرة، الأسبوع الجارى، بمذكرة عاجلة من شعبة المخابز، إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تضم 9 مطالب من 2800 مخبز بلدى مدعم فى القاهرة.

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، فى تصريحات لـ«المال»، إن المذكرة تضم عددًا من البنود/المطالب، أولها مراجعة الغرامات منذ بداية تطبيق منظومة الخبز المدعم فى 2014 وحتى الآن، وـإلغاء غرامات الكارت الذهبى، وتفعيل لجنة التظلمات فى مديريات التموين بالمحافظات.

وأضاف أن المطلب الرابع يتضمن إلغاء الحبس الوجوبى لأصحاب المخابز، وصرف المستحقات المتأخرة منذ عام 2006، وفتح السيستم لدفع مبلغ التأمين الخاص بالحصول على الدقيق المدعم لأصحاب المخابز المتأخرين عن الدفع.

وتابع حماد، أن المطلب السابع يشمل حل مشكلات المخابز مع شركة سمارت المنفذة للكروت الذكية، وخصوصاً بالنسبة للرصيد الوهمى الذى تتم إضافته على ماكينات الصرف، وضرورة مراجعة تكلفة إنتاج الخبز المدعم كل 6 أشهر مراجعة فعلية على أرض الواقع، بما يتناسب مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأخيرا إلغاء الغرامات القديمة خلال فترة تولى الدكتور على المصيلحى وزارة التموين فى فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك عام 2009 إلى 2011 فترة تولى «المصيلحي» وزارة التموين والتضامن.

وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، أنه يتم حالياً التحضير لعقد مؤتمر يضم أصحاب المخابز البلدية المدعمة، على أن تتم دعوة وزير التموين للمشاركة، وعرض جميع المشكلات التى تواجه القطاع.



