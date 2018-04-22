لجنة لتقييم مشروع الأتوبيس النهرى

عبد العظيم محمد رئيس النقل النهرى

■ «النقل»تخاطب التخطيط لتوفير 280 مليون جنيه لتطهير مجرى النيل

■ رئيس الهيئة: بدء تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من التتبع الآلى للوحدات قربيًا



المال ـ خاص



قال الدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى بوزارة النقل، إن هيئته اتفقت مؤخرًا مع محافظة القاهرة، على تشكيل لجنة من الجهتان لإجراء تقييم لمشروع الأتوبيس النهرى، وإن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام.



وأضاف لـ«المال»، أن التقييم سيشمل وضع المراسى الحالية، والوحدات النهرية، ومدى صلاحيتها للعمل، إضافة إلى تحديد المشاكل المعطلة للمشروع؛ بهدف تجنب وقوع مشاكل بين القطاع الخاص والحكومية، بعد طرح المشروع، وتجنبا لأى مشاكل مستقبلية.



ومن المشاكل المعلنة حاليًّا عن أسباب عدم طرح الأتوبيس النهرى رغم إعلان الحكومة نيتها تشغيله من خلال القطاع الخاص بداية من 2015، عدم إنهاء تراخيص الفنية اللازمة للتشغيل، فضلا عن عدم تخصيص الأراضى لإقامة مراسى الأتوبيس، إلى جانب عدم إنهاء بعض الموافقات الأخرى، ومنها موافقة وزارة البيئة.



ولفت رئيس هيئة النقل النهرى، إلى أن الهيئة ستساعد محافظة القاهرة فى إعداد كراسة شروط المشروع لطرحه على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بتذليل العقبات التى تواجه المشروع والعمل على حلها من خلال التنسيق من الجهات الحكومية المشتركة.



وكان عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، قال إن مشروع الأتوبيس النهرى يعانى من تعدد الجهات المشاركة فى المشروع، إذ تصل لأكثر من 7 جهات، وهما: وزارة الرى الموارد البيئة ممثلة فى معهد بحوث الرى، والذى يمنح الموافقة اللازمة لاستغلال المجرى المائى، إضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باعتبارها الجهة الحكومية الخاضع المختصة بتوفير الأراضى إذ هى المالكة لأراضى طرح النهر، وهيئة النقل العام باعتبارها الجهة المشغلة حاليا، فضلا عن 3 محافظات، وهى "القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، نظرًا لأن الأتوبيس سيمر فى نطاق تلك المحافظات.



يشار إلى أن وحدة الشراكة اختيارت فى عام 2016 تحالف مكتب ارنست اند يونج "E&Y" مستشار الطرح والاستشارى المالى، للمشروع إضافة إلى اختيار مكتب Eversheds UK كمستشار قانونى دولى، ويعاونه المكتب المصرى العربية للاستشارات القانونية، ومكتب WSP UK كمستشار فنى دولى ويعاونه المكتب المصرى دورش للخدمات الاستشارية Dorsch Consult Egyp.



وتمتلك محافظة القاهرة 20 أتوبيسا، يعمل منها على أرض الواقع 8 أتوبيسات فقط فى الوقت الحالى، ومستهدف إقامة 16 مرسى جديدًا، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير 15 أخرى مقامة فى الوقت الحالى.



الجدير بالذكر، أن الأتوبيس النهرى ظل فترة من الفترات أحد وسائل الأسرة المصرية للترفيه، وكان الزحام عليه بكثرة خلال الأعياد والمناسبات خاصة فى عيد شم النسيم، وهو عبارة عن مركب أو عبّارات تسير فى نهر النيل وتربط أنحاء القاهرة الكبرى، وهو بديل غير تقليدى للمواصلات المعتادة فى المحافظات، ويتبع هيئة النقل العام بالقاهرة فى الوقت الحالى، ويوجد نوعان من الأتوبيس النهرى (المغطاة والمكشوف)، ويكون المغطاة للركاب، بينما يتم استخدام المكشوف فى أوقات التنزه والأعياد والمناسبات.



وأشهر محطات الأتوبيس هى: "محطة ماسبيرو، والجامعة، والساحل، ومصر القديمة، وإمبابة، ومحطة القناطر الخيرية"، وكانت فى القديم تباع التذكرة الواحدة بجنيه، ولكن مع مرور الوقت وارتفاع الأسعار أصبح سعر التذكرة يتعدى الـ 5 جنيهات.



على صعيد متصل، قال مصدر مسئول بوزارة الرى إن الدراسة الفنية التى نفذها معهد بحوث الرى، أوصت بمنح التراخيص اللازمة للمشروع، مع التأكيد بعدم وجود أى مشكلات فى مناسيب النيل تعرقل من سير العبارات، لافتًا الى أن المشكلة التى تواجه "الري"، فى منح الرخص اللازمة، هى عدم سداد هيئة النقل العام الإيجار السنوى لأراضى طرح النهر لوزارة الزراعة عن 7 مراسى مقامة منذ سنوات، وتراخيصها لم تجدد من عام 2005.



وأشار الى أن محافظة القاهرة وهيئة النقل العام باعتبارهما الجهات المسئولة عن المشروع بشكل رسمى، مطالبان باستكمال الإجراءات والموافقات من باقى الجهات الحكومية، ومنها موافقات الدفاع المدنى، والضوابط البيئة والصحية، مشيرًا إلى أن وزارة الرى على استعداد منح التراخيص اللازمة للمراسى الجديدة حال موافاتها بموافقات رسمية من تلك الجهات.



وتختص وزارة الرى، وفقًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، بإصدار الموافقات على إقامة العائمات السكنية والسياحية غير الفندقية والوحدات النهرية المتحركة كالصنادل وغيرها من العائمات، كما نص القانون فى مدته رقم 38 على أن وزارة الرى تختص بإصدار تراخيص إنشاء المراسى للعائمات المذكورة سالفا بعد تقديم الدراسات الخاصة ودن الإخلال بإحكام القانون.



على صعيد متصل، قال كشف رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى بوزارة النقل، إن هيئته خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤخرًا لتوفير مبلغ بقيمة 280 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة؛ لإجراء أعمال تطهير للمجرى الملاحى من القاهرة حتى أسوان.



وأوضح أن تطهير المجرى سيساعد فى التوسع فى نقل البضائع، خاصة أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية الانتهاء من أولى تجارب التتبع الآلى للوحدات العائمة، ومقرر البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية والثالث للمشروع خلال أيام، والانتهاء منهما نهاية 2018.



ومشروع التتبع الآلى يتضمن مراقبة الوحدات الصنادل العائمة وإنشاء قاعدة بنية معلوماتية لنهر النيل، ويمول عبر قرض نمساوى بقيمة 9.2 مليون يورو، وتعثر فى بداية إطلاقه عام 2009، وتم بدء تنفيذه خلال بداية العام الحالى، بعد موافقة الجهات الأمنية على نوعية استخدام جهاز الاستقبال والإرسال الذى سينفذ فى المشروع الذى يساعد الهيئة على استغلال المجرى النهرى على مدار 24 ساعة وطول أيام السنة.



وحققت الهيئة إيرادات بقيمة مالية تصل إلى 11 مليون جنيه، خلال العام الماضى 2017، من أعمال نقل البضائع ومنح التراخيص، والأنشطة الأخرى المنفذة لصالح الغير.



وحسب كتاب مصر فى أرقام الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى كمية البضائع المنقولة وعدد الركاب فى قطاع النقل النهرى خلال عام 2016 بلغ 61817 راكبا، وحجم بضائع 5697 طنا، مقارنة بـ48783 راكبًا فى 2015، و6234 طنًّا فى عام 2015.



وتستهدف وزارة النقل -خلال الفترة المقبلة- عقب موافقة البرلمان على قانون الملاحة النهرية طرح عدد 4 موانئ نهرية خدمية لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع، وهى موانئ قنا النهرى بمساحة 15 فدانا، وسوهاج النهرى بمساحة 15 فدانا، وميناء أسيوط النهرى بمساحة 34 فدانا، وميناء ميت غمر النهرى بمساحه 16 فدانا.