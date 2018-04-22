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رياضة
بعد تهربه من تمويل راتب جروس.. رئيس الزمالك يهاجم تركي آل الشيخ
الأحد 22 أبريل 2018 01:34 ص
رئيس الزمالك يهاجم تركي آل الشيخ
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رئيس الزمالك يهاجم تركي آل الشيخ
علي المصري:
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك اتفاقا تم بينه وبين المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في حضور عدد من الشخصيات المهمة، ولن يلتفت لما تردد حول البيان الإعلامي بعدم تكفل آل الشيخ لصفقة المدير الفنى الجديد.
وأضاف منصور أن الزمالك قادر على التعاقد مع 10 مدربين من العيار الثقيل وليس مدربا واحدا، حتى فى حال خروج تركي آل الشيخ من تمويل الصفقة، لأن القلعة البيضاء كيان كبير.
وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه في ملف توقيع عبدالله السعيد للنادي، وسيلجأ لكل الطرق القانونية لحفظ حقوقه.
وتعاقد الزمالك مساء السبت مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق ﻷهلي جدة السعودي، لمدة موسمين مقابل مليون دولار سنويا.
نادي الزمالك
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