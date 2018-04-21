سي اي كابيتال: سعر سهم الطرح الخاص 7.70 جنيه

أسماء السيد:



وأضافت الشركة في تقرير حصلت "المال"على نسخة منه، أن نسبة تغطية المؤسسات التى شاركت في الطرح بلغت 6.1 مرة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ايام قليله، على الطلب المقدم من المستشار القانونى لشركة سى اى كابيتال، بشأن طلب اعتماد نشرة طرح الشركة لبيع حد أقصى لعدد 225.6 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة والمملوكة لبعض مساهمى الشركة بنسبة 54.8% عن طريق الطرح فى السوق الثانوى (طرح عام وطرح خاص).