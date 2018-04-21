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بورصة وشركات
سي اي كابيتال: سعر سهم الطرح الخاص 7.70 جنيه
السبت 21 أبريل 2018 11:52 م
سي اي كابيتال
أخر الأخبار
سي اي كابيتال
أسماء السيد:
أعلنت شركة "سي اي كابيتال القابضة" اليوم _السيت_ أن سعر سهم الطرح الخاص بلغ 7.70جنيه .
وأضافت الشركة في تقرير حصلت "المال"على نسخة منه، أن نسبة تغطية المؤسسات التى شاركت في الطرح بلغت 6.1 مرة.
وأوضحت في السياق ذاته أن السعر السوقي للمجموعة بلغ 3.1 مليار جنيه بما يعادل 179مليون دولار .
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ايام قليله، على الطلب المقدم من المستشار القانونى لشركة سى اى كابيتال، بشأن طلب اعتماد نشرة طرح الشركة لبيع حد أقصى لعدد 225.6 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة والمملوكة لبعض مساهمى الشركة بنسبة 54.8% عن طريق الطرح فى السوق الثانوى (طرح عام وطرح خاص).
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