صلاح حسن: لا نجد شركات تتقدم لمناقصات الإسكان الاجتماعي

مشروع الإسكان الاجتماعى

أحمد صبرى



قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، إن هناك 100 ألف وحدة سكنية يتم طرحها الآن للتسليم خلال السنوات الماضية، مضيفا: مش لاقين شركات تشتغل فى الإسكان الاجتماعي أو تتقدم للمناقصات ولا يوجد أى مديونيات لأى شركة.



وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن هناك 165ألف وحدة سكنية تم تسلميها وتخصيصها من الإعلانات السابقة خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة وضعت معايير صارمة لعدم بيع تلك الوحدات أو المتجارة فيها.