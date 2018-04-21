برلمانية: الرئيس منحاز للمواطن محدود الدخل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حسونة: الحكومة لم يصبها التوفيق فى تقديم مشروع قانون رواتب الوزراء



أحمد صبرى



قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الحكومة لم يصبها التوفيق فى تقديم مشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء، مؤكدة أن الوقت غير ملائم، كما أن القانون لا يلزمهم بتقديم مشروع القانون فى الوقت الحالى.



وأشارات فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن الرئيس منحاز للمواطن محدود الدخل، مشددة على وجوب مراعاة محدودي الدخل واصحاب المعاشات بدلا من زيادة رواتب الوزراء، حيث تحملوا الإصلاحات الاقتصادية.