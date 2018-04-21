حزب الله مهددا إسرائيل: لدينا صواريخ قادرة على النيل منكم

إسرائيل ترفع حالة التأهب

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أكد حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السبت، أن قواته تمتلك حاليا صواريخ قادرة على ضرب كل الأهداف في إسرائيل، فيما تعهد بأن تواصل "المقاومة" مواجهة تهديدات العدو.



جاء ذلك بحسب موقع روسيا نقلا عن كلمة ألقاها نصر الله، اليوم السبت خلال مهرجان انتخابي.



