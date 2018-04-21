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اتصالات وتكنولوجيا
أزمة الحوت الأزرق تصل النائب العام وقرار بحجب المواقع الخطيرة
السبت 21 أبريل 2018 08:50 م
الحوت الأزرق
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الحوت الأزرق
أحمد صبري ومتابعات
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى بـ "الحوت الأزرق".
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا القرار يأتي باعتبار أن تلك الألعاب ذات خطورة، كونها تستهدف صغار السن، ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة، إيذاء الشخص لنفسه أو ذويه، بما قد يصل بالأمر إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل، وهو أمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية؛ ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وكلف النائب العام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموافاة مكتب النائب العام بالمعلومات عن المواقع المحلية التي قد يكون لها اتصال بأي شكل من الأشكال بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذه الألعاب وخاصة "الحوت الأزرق"، والعمل لدى مزودي الخدمات لحجب تلك المواقع الخارجية عن مصر.
وأهابت النيابة العامة بأولياء الأمور ملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب التي تبث من خارج مصر، والتي وضعت بمعرفة أشخاص غير أسوياء يستهدفون المراهقين قليلي الخبرة لصغر سنهم.
وأكدت النيابة العامة أنه سوف تسلك كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي، لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص سعيا لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.
وأثارت لعبة الحوت الأزرق جدلا واسعا بمصر الفترة الأخيرة، حيث قالت تقارير صحفية، أن عددا من الضحايا بينهم نجل برلماني سابق، راحوا ضحية تعليمات تلك اللعبة سواء بالإقبال على الانتحار.
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