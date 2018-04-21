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صلاح يمازح حجازي: إيدك تقيلة أوي
السبت 21 أبريل 2018 08:44 م
صلاح يمازح حجازي: إيدك تقيلة أوي
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صلاح يمازح حجازي: إيدك تقيلة أوي
أحمد صبرى
غلب المزاح على حسابي النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى وأحمد حجازى لاعب نادى وست بروميتش ألبيون عبر حسابهما بـ"تويتر"، عقب المباراة التى جرت اليوم بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 .
وارتكب حجازي عدة أخطاء خلال لقاء اليوم، حيث قام بتوجيه بضربة باليد في وجه زميله صلاح بالإضافة إلى داني إنجز.
البداية كانت من نشر حجازى صورة له بعد اللقاء بصلاح معلقا: "مجهود ضخم من الفريق وسعيد لرؤيتك صديقي بعد مبارة صعبة .
ورد عليه محمد صلاح : @Hegazi انت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother .brother مين بقا ايدك تقيله اوي.
وبعد تفاعل المغردين، رد حجازى على تغريدة صلاح : @22mosalah ههههههههه فاول عليك بس أنت عارف أكيد مش قصدي ال في قلب في قلب
فرد صلاح : 🙄لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد النهارده مش عارف ليه 🙄واللي في القلب في القلب برده أنا عارف.
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