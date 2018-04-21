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سيـــاســة
مصر ترحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية
السبت 21 أبريل 2018 08:33 م
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برامج كوريا الشمالية
المال- خاص
رحبت مصر، بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية.
وأكد مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت ، على أن هذا التطور الإيجابي من شأنه أن يعزز مناخ بناء الثقة وتدعيم السلام في شبه الجزيرة الكورية ، ومن ثم يفتح آفاق نزع فتيل التوتر في المنطقة وإتاحة الفرصة لكافة شعوبها لتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشارت وزارة الخارجية الي موقف مصر الثابت بعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية ، والاعتماد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، فضلا عن ضرورة تحقيق النزع الكامل لكافة الأسلحة النووية ودعم نظام عدم الإنتشار من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الإنتشار النووي.
يذكر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد أعلن أن بلاده ستعلق تجاربها النووية والصاروخية, إلى جانب إغلاق موقع التجارب النووية بشمال البلاد، وسط ترحيب غربي ودولي بهذا الإعلان
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