مشاورات مصرية برازيلية تتطرق لتطوير العلاقات التجارية

وزارة الخارجية مصر

المال - خاص



جرت اجتماعات جولة المشاورات السياسية بين مصر والبرازيل، وفق بيان للخارجية.



وأوضحت الخارجية أن نظمت اجتماعات في 19 أبريل الجاري، حيث ترأس الجانب المصري السفير رضا حبيب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، بينما ترأس السيد السفير فرناندو أبرو وكيل وزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا الجانب البرازيلي.



وتعد المشاورات السياسية بين مصر والبرازيل بمثابة آلية مراجعة لمجمل العلاقات الثنائية.



وأوضح البيان أنه تم إيلاء اهتمام كبير بتطوير العلاقات التجارية على ضوء دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور حيز النفاذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2017، وكذا سبل زيادة الاستثمارات، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في كافة المحافل والمنظمات الدولية للعمل سوياً من أجل جهود بناء السلم والأمن الدوليين.



​ وتناولت الاجتماعات أيضاً عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية، والتي تلعب مصر دورا بارزا فيها مثل جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والخليج. كما أطلع الجانب البرازيلي نظيره المصري على أهم التطورات المتعلقة بالأوضاع في منطقة أمريكا اللاتينية. ​