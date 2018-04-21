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سيـــاســة
السيسي وماكرون يدعمان كل جهود تسوية الأزمة السورية سياسيا
السبت 21 أبريل 2018 06:51 م
السيسي وماكرون
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السيسي وماكرون
المال- خاص
تلقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفق بيان للرئاسة.
وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية
ووفق البيان "حرص الرئيس الفرنسي على تناول إطار وأهداف الضربة العسكرية المحددة التي اشتركت فيها بلاده مع الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا".
وأشار ماكرون إلى أنها تأتي في إطار الشرعية الدولية، منوهاً إلى أنها جاءت كرد على انتهاك الحظر الدولي المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية.
وشدد الرئيس على موقف مصر الثابت والرافض لاستخدام أية أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية.
وأشار إلى أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية، معرباً في ذات الوقت عن القلق إزاء التصعيد العسكري الذي يؤدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع وتعقيد الموقف، وتأثير ذلك على الشعب السوري.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين أعربا عن دعمهما لكل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية سياسياً، مؤكدين أهمية مشاركة الدول العربية وكذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في هذا الإطار.
كما أكدا أهمية تعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الإرهاب، حيث من المقرر أن تشارك مصر في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده في فرنسا يوم 26 إبريل الجاري.
وذكر السفير، بسام راضى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما، وكذلك على مستوى وزيري الخارجية.
وأشار الرئيس الفرنسي في هذا الصدد إلى أنه وجه وزير خارجيته بزيارة القاهرة نهاية شهر إبريل الجاري للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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