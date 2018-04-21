3 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 657 جنيها

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم السبت انخفاضا، بنحو 3 جنيها فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميا.

وسجل عيار 21 اليوم نحو 657 جنيها بدلا من 660 جنيها، طبقا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.

وسجل عيار ١٨ اليوم 563 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 752 جنيها بدلاً من 755 جنيها أمس، وانخفضت الأوقية لتسجل 1336 دولارا أمريكيا بدلا من 1338 دولارا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5260 جنيها مقابل 5280 جنيها أمس.