بالسجن 14 عاما.. أستراليا تضع حدا للتعدى على الأطباء

السجن

رحاب صبحى



قررت الهيئات الحكومية الإسترالية تغليظ عقوبة الإعتداء علي الأطباء والتمريض والطاقم الطبي لتصل إلى السجن لمدة 14 عامًا.



وقال وزير الصحة الإسترالي، إن الآلاف من الأطباء و أعضاء الفريق الطبي يتعرضون للاعتداء بشكل يومي أثناء تأديه عملهم.



وأكد وزير الصحة الأسترالى، أن العقوبات الجديدة تشمل الاعتداء الجسدي أو حتى اللفظي حيث تصل عقوبته إلى السجن 14 عاما مؤكدا أن الإعتداء فعل مشين وغير مقبول على الإطلاق.



جدير بالذكر أنه قد سجلت أكثر من 24 ألف حالة اعتداء على العاملين بالمجال الصحي في أستراليا خلال السنوات الخمس الأخيرة.