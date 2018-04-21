أيمن صبرى يدرس الترشح بانتخابات عضوية المقاصة

شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى

شريف عمر



يدرس أيمن صبرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية، ورئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، الترشح بعضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى.



وقال صبرى فى تصريحات لـ "المال"، إنه ما زال يدرس الموقف القانونى للترشح بانتخابات المقاصة باعتباره ممثلاً عن شركة أصول القابضة، للمنافسة على اقتناص أحد مقاعد أمناء الحفظ.



وفى حالة ترشح صبرى سيدخل فى منافسة مع كل من ياسر زعزع وعمرو الجناينى ونضال عصر الأعضاء الحاليين فى المجلس.



يشار إلى أن أيهاب السعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للوساطة فى الاوراق المالية يتولى منصب عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، وهو ما قد يشكل عائقاً قانونياً أمام صبرى.



وكانت المال قد نشرت فى وقت سابق، تقدم 4 مرشحين بأوراق ترشحهم فى انتخابات شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، وهم عونى عبدالعزيز رئيس شركة وديان لتداول الاوراق المالية، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم المالية، ومحمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال انفيست، ومحمد فتح الله ممثلاً لشركة الشروق لتداول الاوراق المالية، وجميعهم يتنافسون على أحد مقاعد ممثلى شركات السمسرة.



وفتحت مصر المقاصة المجال للمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة منذ يوم 10 أبريل الحالى، وحتى يوم 26 أبريل نفسه، فيما سيتم اجراء الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل.



تظهر بوادر منافسة قوية بانتخابات شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى المرتقب عقدها قريبا ، لاقتناص مقاعد ممثلى شركات السمسرة فى عضوية مجلس ادارة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة.



ويتكون مجلس إدارة المقاصة حالياً من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالبارى عضواً منتدباً، بجانب كلا من نضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وخالد سرى صيام وعمرو بهاء من ذوى الخبرة، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة، محمد ماهر ، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد والذى انضم بديلاً لمحمد فتح الله كممثلين عن شركات السمسرة.



وتنتهى مدة المجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، على أن يتولى فى نفس اليوم المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لادارة الشركة خلال الثلاث سنوات التالية.



وكانت المال قد نشرت فى السابق أن ياسر راشد رئيس شركة كابيتال لتداول الاوراق المالية والعضو الحالى بمجلس المقاصة ايضا ينوى الترشح من جديد بالانتخابات.



فيما قالت مصادر مقربة من الملف الانتخابى، إن محمد عبدالسلام الرئيس الحالى لمصر المقاصة، قرر الترشح من جديد لقيادة الشركة فى الثلاث سنوات المقبلة، وهو نفس الأمر المتوقع لطارق عبدالبارى العضو المنتدب الحالى، و تدور التوقعات بانه لن يتقدم أياً من العاملين بسوق المال لمنافسة الثنائى على مقعديهما.



حققت مصر المقاصة أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017 ، مسجلة 284 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 63% مقارنة مع 194 مليون جنيه فى 2016، ويتوزع هيكل مليكتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، بنحو 50% والبورصة المصرية 5% وشركات السمسرة بنسبة 45%.





