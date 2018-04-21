ضبط مستلزمات تصنيع مجوهرات بمطار القاهرة

مطار القاهرة 55699

مها أبوودن



تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى ، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات ورش تصنيع المجوهرات بالمخالفة للقانون، وفق بيان اليوم السبت.



وتمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة المرديانا رقم 801 القادمة من ميلان عندما إشتبه هانى أبوطالب مأمور اللجنة، فى الراكب ع . ح إيطالى من أصل مصرى قادم من إيطاليا حيث بدا عليه القلق والإرتباك محاولا إستغلال الزحام الشديد وتكدس صالة الوصول بركاب العديد من طائرات الوصول.



وبسؤاله عما إذا كان بداخل الحقائب أشياء تستحق ضرائب جمركية فأجاب بالنفى.



وبتفتيش أمتعة الراكب تفتيشا دقيقا ، تبين وجود كمية من مستلزمات وأدوات وخامات ورش تصنيع المجوهرات منشأ سويسرا مخفاة بين طيات الملابس.



وتقدر قيمة المضبوطات ب300 ألف جنيه.



وأبدي الراكب رغبته في التصالح وسداد كافه الرسوم الجمركية لعدم تحريك الدعوي العموميه ضده.