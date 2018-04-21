صعود غالبية شهادات الإيداع بتعاملات بورصة لندن خلال أسبوع

- "المصرية للاتصالات" تحتل نسبة الصعود اﻷكبر



أسماء السيد



هيمن الصعود على غالبية شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن"، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي، بنسب تراوحت بين 3 و9%.



واحتلت شهادة إيداع "المصرية للاتصالات" نسبة الصعود اﻷكبر بـ 9% لتسجل 3.50 دولار، مقارنة بـ 3.20 دولار، تلاها شهادة إيداع "التجاري الدولي" بـ7% لتصل الشهادة 5.35 دولار، وشهادة "إيديتا" للصناعات الغذائية بـ 3.8% عند 5.45 دولار، وأخيرًا "المجموعة المالية – هيرمس" بـ3.5% عند 2.90 دولار.



وصعيد الثبات، فقد ظلت شهادة إيداع "أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا" عند نفس المستوى 0.25 دولار دون تغير للأسبوع الثاني على التوالي.



وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة قاربت الـ1% عند مستوى 17781 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.06% عند 867 نقطة، وصعد الأوسع نطاقًا بـ0.85% عند 18047 نقطة.



وصعدت قيم التداول لتصل 9.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه اﻷسبوع السابق له، وسجل رأس المال السوقي 981 مليار جنيه.



وتربعت شركة "القلعة للاستشارات المالية" على رأس الشركات من حيث كمية التداول بكمية 251.5 مليون ورقة مالية بقيمة 507.3 مليون جنيه، تلاها شركة أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا القابضة، ثم المصرية للمنتجعات السياحية.