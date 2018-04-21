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بنـــوك
بنك مصر يطبق خدمة التحويل بين حسابات العملاء من خلال ATM
السبت 21 أبريل 2018 01:25 م
بنك مصر
أخر الأخبار
بنك مصر
سهير محمد
يبدأ "بنك مصر" تقديم خدمة التحويل من حساب العميل، إلى حساب عميل آخر من خلال ماكينات الصراف الآلى، بداية من الأسبوع الجارى.
وحدد البنك الحد الأقصي للمبالغ المحوله يوميًا، بقيمة 20 ألف جنيه، على أن تكون عمولة التحويل للحركة الواحدة 5 جنيهات.
وأجرى البنك تحديث على ماكينات الصراف الآلى خلال الأيام الماضية، بما يسمح بإدخال الخدمة الجديدة بجانب خدمات التحويل بين حسابات العميل الواحد داخل البنك.
بنك مصر
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