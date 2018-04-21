بنك مصر يطبق خدمة التحويل بين حسابات العملاء من خلال ATM

بنك مصر

سهير محمد



يبدأ "بنك مصر" تقديم خدمة التحويل من حساب العميل، إلى حساب عميل آخر من خلال ماكينات الصراف الآلى، بداية من الأسبوع الجارى.



وحدد البنك الحد الأقصي للمبالغ المحوله يوميًا، بقيمة 20 ألف جنيه، على أن تكون عمولة التحويل للحركة الواحدة 5 جنيهات.



وأجرى البنك تحديث على ماكينات الصراف الآلى خلال الأيام الماضية، بما يسمح بإدخال الخدمة الجديدة بجانب خدمات التحويل بين حسابات العميل الواحد داخل البنك.