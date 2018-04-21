الخدمات المالية يتصدر القطاعات اﻷنشط بالبورصة خلال أسبوع

البورصة المصرية

أسماء السيد



تربع قطاع "الخدمات المالية" باستثناء البنوك على قائمة القطاعات الأنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول، وذلك خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضى بكمية تداول بلغت 458.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.68 مليار جنيه.



وأحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بكمية تداول 348.7 مليون سهم بقيمة 1.10 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بحجم 169.7 مليون ورقة مالية بقيمة 747.4 مليون، ثم قطاع السياحة والترفيه والتشييد ومواد البناء.



وتباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة قاربت الـ1% عند مستوى 17781 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.06% عند 867 نقطة، وصعد الأوسع نطاقًا بـ0.85% عند 18047 نقطة.



وصعدت قيم التداول لتصل 9.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه اﻷسبوع السابق له، وسجل رأس المال السوقى 981 مليار جنيه.