وصول 1271 سائحاً لميناء الإسكندرية على متن الباخرة viking Sun

وصول 406 سائحاً إلى ميناء الإسكندرية



معتز محمود



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم السبت، السفينة السياحية النروجية "فايكينج صن"، و على متنها 786 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي طاقم الخدمة المكون من 485 فردا، وأضاف الغندور أن غاطس السفينة 8 أمتار وطولها 215 مترا، وعرضها 28 مترا، وقد تركت على رصيف 24 بالمحطة البحرية.



وقد قدم اللواء بحرى . خالد سليمان نائب رئيس هيئة الميناء درع الميناء لقبطان السفينة الذى أعرب عن سعادته بدخول سفينته مصر لأول مرة.



ووجه اللواء سليمان بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بوصول السائحين فى سهولة ويسر وأمان.







