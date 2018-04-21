أداء متباين للبورصة المصرية خلال أسبوع

البورصة المصرية 1

أسماء السيد:



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة قاربت الـ1% عند مستوى 17781 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفه بلغت 0.06% عند 867 نقطة، وصعد الأوسع نطاقًا بـ0.85% عند 18047 نقطة .



وصعدت قيم التداول لتصل 9.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه اﻷسبوع السابق له، وسجل رأس المال السوقي 981 مليار جنيه .



وتربعت شركة "القلعة للاستشارات المالية" على رأس الشركات من حيث كمية التداول بكمية 251.5 مليون ورقة مالية بقيمة 507.3 مليون جنيه، تلاها شركة اوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا القابضة، ثم المصرية للمنتجعات السياحية .