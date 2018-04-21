هاشتاج #smilebreakstheinternet يتصدر المركز الأول على تويتر

هاشتاج



أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #smilebreakstheinternet المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر بمشاركة ضخمة من الفتيات، إضافة الى مشاركة من العرب.



ويهدف الهاشتاج عبر حملة أطلقها إلى نشر صور الشخص بابتسامة على أن تكون تلك الصور لأول مرة على تويتر، وفى الغالب تكون 4 صور بابتسامات مختلفة تحت اسم " ابتسامة تخترق الإنترنت.



كما قام الشباب بإعادة نشر صور الفتيات بشكل كبير، ومقارنتهم بفتيات تركيا وروسيا، حيث اظهر البعض دهشته من جمالهن، بينما سخر البعض الآخر من تلك الصور.



وعلق محمود على الهاشتاج: انا تقريبا لفيت الهاش كله وتقريبا كدا هم دول كل بنات بلدنا وتقريبا كدا بنات بلدنا كلهم كسر يارب بلدنا تقلب روسيا ولا لبنان ،بينما اتجه اخرون لنشر صور صلاح والننى وبعض اللاعبين باعتبارهم من ادخلوا الفرحة الى قلوب المصريين.