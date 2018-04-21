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ثقافة وفنون
عائشة بن أحمد: المرأة السوداء لا يحمل طابعا سياسيا
السبت 21 أبريل 2018 01:19 ص
النجمة التونسية عائشة بن أحمد
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النجمة التونسية عائشة بن أحمد
أحمد حمدي:
قالت النجمة التونسية عائشة بن أحمد إنها مشغولة بتصوير مسلسلين الأيام الحالية زين نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان والمرأة السوداء مع النجم شريف سلامة وتخوض بهما سباق رمضان القادم.
وأضافت في تصريحات خاصة للمال أنها تجسد في مسلسل نسر الصعيد شخصية ليلى ابنة عم زين الذي يجسده محمد رمضان في العمل.
ونفت أن يحمل مسلسل المرأة السوداء طابعا سياسيا فقط، كما نشر في بعض المواقع الالكتروني.
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