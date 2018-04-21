عائشة بن أحمد: المرأة السوداء لا يحمل طابعا سياسيا

أحمد حمدي:







قالت النجمة التونسية عائشة بن أحمد إنها مشغولة بتصوير مسلسلين الأيام الحالية زين نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان والمرأة السوداء مع النجم شريف سلامة وتخوض بهما سباق رمضان القادم.





وأضافت في تصريحات خاصة للمال أنها تجسد في مسلسل نسر الصعيد شخصية ليلى ابنة عم زين الذي يجسده محمد رمضان في العمل.



